Dijano Đudić sumijo, da je v BiH utajila 2,5 milijona evrov

Agencija za preiskave in zaščito BiH (Sipa) je tožilstvu predstavila poročilo zoper Dijano Đudić iz Prijedora in še dve osebi, ker jih sumijo različnih kaznivih dejanj, s katerimi so državni proračun oškodovale za skoraj pet milijonov evrov.

V BiH 32-letno Đudićevo in še dve osebi sumijo, da so storile kazniva dejanja organiziranega kriminala, pranja denarja in davčnih utaj, poroča bosanski medij klix.ba. Bosansko-hercegovski inšpektorji so v primeru sodelovali s policijskimi službami v Sloveniji in drugimi državami, sumijo pa, da so osumljenci kazniva dejanja storili med letoma 2013 in 2018.

"Kot odgovorne osebe v podjetju v BiH so delovali kot člani organizirane kriminalne skupine in odprli več bančnih računov na bankah v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem. Na te račune so nato dobivali sredstva, ki jih niso prijavili pristojnim davčnim organom v BiH," izjavo Sipa povzema klix.ba.

Skupni prihodki na odprtih računih naj bi znašali 48 konvertibilnih milijonov mark oziroma okrog 24,5 milijona evrov, pri tem pa naj bi ostalo 4,8 milijona konvertibilnih mark neplačanih davkov oziroma okrog 2,5 milijona evrov.

SDS posodila 450 tisoč evrov

Dijana Đudić je v Sloveniji znana predvsem zaradi kredita, ki ga je posodila največji opozicijski stranki SDS. Kredit v višini 450 tisoč evrov so morali v SDS vrniti, saj krši zakon o političnih strankah, ki določa, da višina posojila posamezne fizične osebe ne sme presegati desetkratnika povprečne bruto plače letno. Predsednik stranke Janez Janša in stranka sta za primer dobila opozorilo.

