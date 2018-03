Dijana Đuđić je preiskovalcem razkrila, čigav denar je posojala

Razkrivamo, kaj je Dijana Đuđić, ki je s Slovensko demokratsko stranko (SDS) konec lanskega leta podpisala pogodbo o odobritvi 450 tisoč evrov vrednega posojila, povedala na zaslišanju pred bosanskimi preiskovalci. Njenim poslom so že pred dvema letoma začeli slediti avstrijski in slovenski preiskovalni organi.

Dokumenti, ki smo jih na Siol.net pridobili v zadnjih dveh mesecih, potrjujejo, da je imela Dijana Đuđić, 32-letna državljanka Bosne in Hercegovine, eno od ključnih vlog v širši mreži, ki je v zadnjih dveh letih prenašala gotovinska sredstva prek številnih slamnatih družb in fiktivnih poslov v različnih državah: v Avstriji, na Madžarskem, Slovaškem, v Švici, Sloveniji, BiH in na Cipru.

V tem obdobju je Đuđićeva z različnih bančnih računov skupaj dvignila 3,5 milijona evrov. Zaradi suma, da gre za posle, ki bi lahko bili povezani s kaznivimi dejanji davčne utaje v Sloveniji in drugod, so njeno delovanje preiskovale oblasti v več državah. To je razvidno iz dokumentov, ki smo jih pridobili tudi iz virov v tujini.

Kaj so ugotovili Avstrijci

Po naših podatkih je že pred dvema letoma dejavnost Dijane Đuđić in drugih posameznikov iz območja Republike Srbske zaznal avstrijski urad za preprečevanje pranje denarja.

Miran Vuk Foto: Siol.net Samo v dveh mesecih, med julijem in septembrom 2016, je Đuđićeva z računa v Avstriji dvignila dober milijon evrov gotovine. Izvor tega denarja iz dokumentov, s katerimi razpolagamo, ni razviden. O svojih ugotovitvah so Avstrijci obvestili slovenske in bosanske organe.

V dokumentih so omenili dve imeni iz Slovenije:

Mirana Vuka, župana občine Zavrč in nekdanjega lastnika podjetja RM Vuk, ki se je ukvarjalo z montažo industrijske opreme, naprav in cevovodov.

Vuk, ki ima več kot milijon evrov davčnega dolga, je v osebnem stečaju. Novembra lani je sodišče proti Vuku in še trem fizičnim osebam uvedlo sodno preiskavo zaradi suma več kaznivih dejanj: lažnega stečaja, overitve lažne vsebine in uničenja poslovnih listin. Roka Snežiča, davčnega svetovalca, ki trenutno živi v Banja Luki. Ena od njegovih strank je bil tudi Miran Vuk, kar je Snežil potrdil že leta 2014, ko so kriminalisti pridržali Vuka. Leta 2013 se je Snežič zaradi utaje davka pri uvozu luksuznih jaht s tožilstvom pogodil za alternativno kazensko sankcijo vikend zapora.

Junija lani je specializirano državno tožilstvo proti Snežiču vložilo zahtevo za preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja oškodovanja upnikov. Največji upnik v Snežičevem osebnem stečaju je bilo nekdanje Vukovo podjetje DNV.

Na uradna pojasnila avstrijskega urada za preprečevanje pranja denarja še čakamo.

Sume kaznivega dejanja naznanili policiji

Še istega leta je posle Dijane Đuđić zaznal slovenski urad za preprečevanje pranja denarja. V naši državi je namreč poslovala prek računa, ki ga je kot samostojna podjetnica odprla pri banki Sparkasse.

Rok Snežič Foto: zajem zaslona Kmalu zatem je račun zaprla in odprla novega pri Novi KBM, na katerem je opravila za skoraj dva milijona evrov prometa. Informacije o teh transakcijah bomo razkrili v prihodnjih dneh.

Septembra 2017 je urad sume pranja denarja po naših podatkih naznanil Generalni policijski upravi. Na policiji so nam pojasnili, da informacij o konkretnih postopkih ne komentirajo.

"Potrdimo vam lahko le, da policija preverja pridobljene informacije v smislu preveritve obstoja morebitnih razlogov za sum, da je bilo v konkretnem primeru storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti," so sporočili. Urad zadev, ki jih obravnava, ne komentira.

V BiH ugotovili, komu je Đuđićeva izročala denar

O aktivnostih Dijane Đuđić je slovenski urad poizvedoval pri več tujih organih, najprej pri finančno-obveščevalni agenciji BiH. Tam uradnih pojasnil o morebitnih postopkih, ki jih vodijo, nismo dobili.

Dokumenti razkrivajo, da so tamkajšnji preiskovalci z Dijano Đuđić opravili razgovor. Priznala je, da se je o gotovinskih dvigih in drugih poslih sproti dogovarjala z Miranom Vukom.

Preiskovalcem je podrobneje razložila svojo vlogo v gotovinski mreži, ki je skupaj po podatkih iz Slovenije in tujine v zadnjih dveh letih obrnila sedem milijonov evrov.

Đuđićeva je potrdila, da je sama dvigovala denar s svojih računov in računov, ki so bili odprti na ime še dveh državljanov BiH iz Prijedorja . To sta bila Dejan Resanović in Zoran Stakić , ki sta imela vlogo slamnatih oseb. Stakić je sicer direktor nekdanjega Vukovega podjetja RM Vuk, ki je na poti v izbris.

. To sta bila in , ki sta imela vlogo slamnatih oseb. Stakić je sicer direktor nekdanjega Vukovega podjetja RM Vuk, ki je na poti v izbris. Takoj po tem, ko je dvignila denar, ga je Đuđićeva izročala osebi iz najožjega kroga Mirana Vuka (podatke o tem hranimo v uredništvu, op. a.), ki je bila po njenih besedah navzoča pri vseh dvigih gotovine.

Miran Vuk se na naš klic ni odzval. Njegov brat Roman Vuk, s katerim sta imela skupaj v lasti podjetje RM Vuk, pa nam je v kratkem telefonskem govoru pojasnil, da z zaslišanjem Dijane Đuđić v BiH ni seznanjen. "O tem ne vem nič," je dejal in nas za pojasnila napotil na Mirana Vuka.

Ciprska nakazila družine Snežič

Na te račune so denar nakazovala tudi podjetja iz Slovaške, ki jih je obvladoval Vuk. Tudi o tem je slovenski urad obvestil slovaške oblasti, ki so pridobile podatke o tamkajšnjih transakcijah. Slovaški finančni urad jih je nato poslal v BiH.

Foto: Thinkstock Iz zbranih podatkov je razvidno, da so Đuđićeva in preostale osebe iz Republike Srbske na račune dobivala denar iz Slovenije, Slovaške, Cipra in Hrvaške. Zneski so se gibali od pet tisoč do 200 tisoč evrov.

Med podjetji, ki so ga nakazovala, je tudi Barzio Holdings, ki je bilo ustanovljeno na Cipru, povezano pa je z Radom Snežičem, stricem Roka Snežiča. Temu podjetju je Rado Snežič leta 2009 prodal družbo Meltal.

Po naših podatkih je imela Đuđićeva s podjetjem Barzio Holdings sklenjeno pogodbo. Za katere posle, ni znano. Nakazila od tega podjetja v skupni višini skoraj 200 tisoč evrov je pozneje prejemala tudi na račun pri Novi KBM, denar pa sproti dvigovala.

Več preberite še:

Novi dokazi: kako sta povezana Snežič in Dijana Đuđić #video

Naveza Snežič - Đuđić: nočni klub, posojila in ugašanje podjetij #video

Dvignila tri milijone evrov v petih mesecih

Marca 2017 je slovenski urad prejel še eno informacijo iz Avstrije o poslih te mreže. Nanašala se je na račun, ki ga je pri eni od tamkajšnjih bank odprla državljanka BiH Jelena Sladojević. V petih mesecih pred tem je z računa dvignila tri milijone evrov.

Prilivi nanj so prihajali tudi od podjetij, kjer se kot zastopnika ali pooblaščenca na računih pojavljata Dijana Dudić in Rok Snežič. Eno od njih je podjetje Imperij davčnega svetovanja. Danes je v lasti Lidije Zrnić, 32-letne državljanke BiH.

Foto: Matej Povše Večji znesek je na račun, odprt na ime Sladojevićeve, prišel tudi iz fundacije z računom v Švici. Kdo je njen resnični lastnik, ni mogoče ugotoviti.

Iz Avstrije so slovenski organi prejeli podatke tudi zaradi domnevnega pranja denarja na računu, ki ga je odprl še en državljan BiH Bojan Savanović. Nanj je denar nakazovalo slovaško podjetje Romis, ki ga je obvladoval Miran Vuk.

Tudi Savanović je bil še lani komitent Nove KBM, denar na tamkajšnje račune pa mu je nakazovala tudi Đuđićeva.

Z Dijano Đuđić, ki se od letos uradno ukvarja s poslovnim svetovanjem, ni mogoče stopiti v stik. Iz podatkov je razvidno, da ima verjetno še vedno odprt račun na Madžarskem.