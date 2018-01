Vsi gotovinski dvigi financerke SDS #video

Dvaintridesetletna državljanka Bosne in Hercegovine Dijana Đuđić, ki je z Janezom Janšo tik pred božičnimi prazniki podpisala pogodbo o odobritvi 450 tisoč evrov vrednega posojila Slovenski demokratski stranki (SDS), je odvetnica, ki v Sloveniji posoja denar podjetnikom v finančnih težavah.

Med njenimi strankami sta bila ob SDS v zadnjih mesecih tudi:

Robert Renninger , kuharski mojster in lastnik zdaj že propadle restavracije Glažuta za Bežigradom v Ljubljani v pritličju poslovne stavbe, v kateri domuje več državnih podjetij.

V obdobju, ko mu je banka odvzela Glažuto in je ta že zapirala vrata, se je z Đuđićevo dogovoril o najemu visokega posojila. V začetku avgusta lani mu je odobrila 490 tisoč evrov vredno posojilo, ki ga bo moral vrniti leta 2027, nanj pa bo plačeval petodstotne letne obresti.



Pri Đuđićevi je najela 700 tisoč evrov posojila, ki ga mora tako kot Renninger vrniti leta 2027, nanj pa bo plačevala nekoliko nižje, triodstotne obresti na leto.

Skupaj je torej Đuđićeva med avgustom in decembrom lani v Sloveniji posodila za najmanj 1,64 milijona evrov denarja.

Foto: STA

Od kod Dijani Đuđić milijoni evrov?

Izvor denarja, ki ga v naši državi posoja Đuđićeva, ni znan. Po podatkih iz poslovnega registra srbske entitete v BiH tam nima v lasti nobenega podjetja.

Stalno bivališče ima prijavljeno v pritličnem stanovanju zgradbe v Prijedoru, kjer jo je uprava Republike srbske za geodetske in premoženjskopravne posle leta 2015 izbrala v komisijo za objavljanje javnih podatkov o nepremičninah. Drugih uradnih podatkov o njej ni mogoče najti.

Na omenjeni upravi nam danes ni uspelo priklicati nikogar.

Uganka: kje je SDS v resnici našla Đuđićevo?

Kako jim je torej v SDS uspelo priti v stik z Đuđićevo?

Janez Janša je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da so v stik z Đuđićevo prišli prek podjetja Nova Obzorja, ki ga vodi Mihael Hočevar, svetnik SDS v občini Grosuplje.

Več morda razkriva izjava druge stranke Dijane Đuđić v Sloveniji. Kot je za Siol.net pojasnil Renninger, je v stik z Đuđićevo prišel v BiH, in to prek enega od tamkajšnjih poslovnih partnerjev. Zanikal je, da bi bil to Rok Snežič, ta prav tako zatrjuje, da Đuđićeve ne pozna.

Povezava: SDS–Rok Snežič–Miran Vuk–Prijedor

Toda v zgodbi je treba opozoriti na naslednji podatek.

Kot so nam zatrdili naši viri iz SDS, je Snežiča v stranko pred leti pripeljal župan Zavrča Miran Vuk, član stranke in lastnik podjetja RM Vuk, ki se je ukvarjalo z montažo industrijske opreme, naprav in cevovodov. Snežič je že pred leti potrdil, da svetuje Miranu Vuku.

Rok Snežič, davčni svetovalec Foto: Matej Leskovšek Podjetje RM Vuk danes ne deluje več. Medtem ko je družina Vuk svojo dejavnost prenesla na družbo Rohrtech, je podjetje RM Vuk, ki je davčni dolžnik, prešlo v roke Zorana Stakića, državljana BiH iz Prijedora, istega mesta, iz katerega prihaja Đuđićeva.

Tudi sicer je v zadnjih letih več tako imenovanih slamnatih lastnikov slovenskih podjetij, večinoma davčnih dolžnikov, končalo v rokah oseb iz Prijedorja, ki so zadolžene za zaprtje teh podjetij in kupovanje časa pred stečajem, v katerem se skriva poslovna dokumentacija o preteklem poslovanju.

Iz tega je mogoče sklepati, da nekdo iz Slovenije načrtno ponuja njihove "storitve".

"Dokler se vlada doma ne zamenja, me Slovenija ne zanima. Ne poslovno in ne zasebno. Posle opravljam izključno v Bosni, razen kadar nekdo iz Slovenije želi davčno svetovanje oziroma davčno optimiranje in izvedeti, kako se izogniti plačilu davka v Sloveniji, takrat se seveda s takšnim človekom dobim in mu takoj svetujem, da začne poslovati v Bosni. Tako vsak mesec v Bosno pripeljem od 10 do 20 ljudi," je avgusta lani za Planet TV ponosno povedal Snežič.

Iz Nove KBM dvigovala gotovino

O načinu poslovanja Đuđićeve veliko povedo tudi izjave Roberta Renningerja. "Pri notarju sva se dobila. Ona je prinesla bančne izpiske, iz katerih je razvidno, da je denar dvignila," je dejal.

Iz izpiskov, s katerimi razpolagamo, je razvidno, da je bilo na bančnem računu Dijane Đuđić, odprtem pri Novi KBM, od konca leta 2016 do začetka leta 2017 za 1,6 milijona evrov prilivov. Gre za znesek, enak vsoti, ki jo je Đuđićeva posodila trem svojim strankam v Sloveniji.

Foto: Marko Vanovšek Iz tega izhaja, da je račun pri Novi KBM uporabljala izključno za denarne posle v Sloveniji. V istem obdobju je namreč opravljala gotovinske dvige v vrednosti od 30 tisoč evrov do kar 395 tisoč evrov.

Za zdaj ni znano, ali so zaposleni na Novi KBM preverjali izvor denarja in tveganja, povezana s pranjem denarja, saj je šlo za nenavadno visoke gotovinske dvige.

Je Nova KBM opazila poslovanje Đuđićeve?

A opozoriti je treba, da so se nekateri nekdanji vodilni v Novi KBM, med drugim nekdanji predsednik uprave Aleš Hauc, imenovan v obdobju druge vlade Janeza Janše, pred časom znašli v predkazenskem postopku zaradi nepravilnosti pri ureditvi sistemov za preprečevanje pranja denarja v tej mariborski banki.

Sektor, odgovoren za to področje, je od leta 2014 vodil Primož Britovšek, ki je moral Novo KBM konec leta zapustiti na zahtevo ameriških lastnikov.

Takšnih izpiskov pri pogodbi, ki sta jo podpisala Đuđićeva in Janša, ni. Opozorimo pa, da so notarji po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pristojnemu uradu dolžni naznaniti sumljive transakcije.

[video: 67373 / ]

Video: Planet TV

Ključno vprašanje: zakaj Janša ni šel k bankam?

"Nisem vedel, da bi bila (Dijana Đuđić, op. a.) povezana z verigo navideznih poslov, ki je namenjena utaji davka," nam je dejal Renninger, ki se mu najem posojila ne zdi sporen. Poudaril je, da ga je Đuđićeva rešila pred bankami, ki so mu vmes vzele Glažuto.

"V Sloveniji ne bi dobil takšnega posojila," je poudaril Renninger. Erhatičeva za komentar ni bila dosegljiva.

Prav to je naslednje ključno vprašanje: zakaj se je SDS, ki je finančno zelo dobro stoječa organizacija, tudi po zakonu o financiranju političnih strank pa se lahko zadolžuje le pri bankah, sploh odločila najeti posojilo pri državljanki BiH, povezani z mednarodno mrežo za utajo davkov, ki jo preiskuje policija?

Sedež SDS

SDS bi se razveselila vsaka slovenska banka

Zagotovo bi lahko SDS posojilo dobila pri kateri koli slovenski banki. Že lani je stranka odplačala desetletni hipotekarni kredit, najet pri Abanki, v vrednosti 1,35 milijona evrov. Oktobra lani so pri isti banki, ki je v izključni lasti države, najeli novo posojilo, ki stranki omogoča postopno črpanje do največ 200 tisoč evrov.

Na zgoraj omenjeno vprašanje je Janša odgovoril, da stranka ni želela več imeti hipoteke na zgradbi na Trstenjakovi ulici v Ljubljani, kjer je njen sedež.

Že danes smo na Siol.net poročali, da je Đuđičeva svojo skoraj pol milijona evrov terjatev zavarovala z manjšinskim, 44-odstotnim deležem v družbi Nova Obzorja, ki je v letu 2016 ustvarila pičlih osem tisoč evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA).

Precej bolje se je zavarovala pri Robertu Renningerju, ki je moral za najem posojila zastaviti svoje stanovanje v Ljubljani in lastniški delež v podjetju Natura TIM za proizvodnjo in prodajo inovativnih ekoloških proizvodov. Večinski lastnik tega podjetja je Robert Širnik, član izvršilnega odbora Društva hrvaško-slovenskega prijateljstva, ki ga vodi znani lobist Božo Dimnik.