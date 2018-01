Tožilci zahtevajo sodno preiskavo za Roka Snežiča

Specializirano državno tožilstvo je za Siol.net potrdilo, da je zahtevalo uvedbo sodne preiskave zoper davčnega svetovalca in doktorja davčnih utaj Roka Snežiča. Očitajo mu kaznivo dejanje oškodovanja upnikov in overitve lažne vsebine v osebnem stečaju. Zakaj so sodno preiskavo uvedli tudi proti županu Zavrča Miranu Vuku, ki mu je davčne nasvete dajal Rok Snežič?

Rok Snežič je osebni stečaj razglasil konec leta 2013, takoj po tem, ko se je s tožilstvom pogodil o priznanju krivde za davčne utaje pri uvozu plovil.

Državi je skupaj dolgoval več kot 800 tisoč evrov:

477 tisoč evrov neplačanih davkov pri uvozu jaht,

še 373 tisoč evrov pa je znašala višina kazni, ki bi jo moral po dogovoru plačati državi.

Iz Snežičeva osebnega stečaja se je država poplačala s 7.700 evri, ki jih je dobila od prodaje pohištva in orožja v njegovi lasti.

V osebni stečaj, da "uniči davčno odločbo"

To ni bilo presenečenje, saj Snežič nikoli ni skrival, zakaj je razglasil osebni stečaj. "V osebni stečaj sem šel samo zato, da uničim davčno odločbo," je javno izjavljal Snežič in zatrjeval, da dolga državi nikoli ne bo poplačal.

Preiskovalci so v osebnem stečaju Roka Snežiča zaznali sume skrivanja premoženja in njegovega prenašanja na prijateljske osebe.

Čeprav je bil ob začetku stečaja uradno zaposlen za minimalno plačo, stroške pa je poravnala njegova žena, je imel v lasti tri stanovanja: dve v Mariboru in eno v Fiesi. Z njihovo prodajo je hotel stečajni upravitelj iztržiti najmanj 210 tisoč evrov.

Toda Snežiču je s pomočjo sorodnikov uspelo "uničiti" odločbo davčne uprave in premoženje prenesti zunaj dosega rok upnikov, torej tudi države.

Kje vse sta se našla Snežič in Vuk

Eno od ključnih vlog v Snežičevem osebnem stečaju je imel Miran Vuk, lastnik podjetja RM Vuk Holding in župan občine Zavrč.

Snežič je večkrat javno potrdil, da je svetoval Vuku. "Lahko rečem le, da oba (njegovo podjetje in on osebno, op. a.) poslujeta več kot zakonito," je Snežič govoril februarja 2014, ko so kriminalisti zaradi suma davčne utaje preiskovali Vuka.

Njegova stranka, torej Vuk, je danes v sodni preiskavi. Na specializiranem državnem tožilstvu so včeraj potrdili, da je sodišče tik pred iztekom lanskega leta izdalo sklep o uvedbi sodne preiskave zoper štiri fizične osebe zaradi kaznivih dejanj lažnega stečaja, overitve lažne vsebine, ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Snežič in Vuk imata dolgo poslovno in osebno zgodovino.

Vuk je Snežiču pomagal v njegovem osebnem stečaju. V njem je namreč največjo terjatev prijavilo Vukovo podjetje DNV. To je bilo le posojilnica denarja , prek katerega so se iz podjetja RM Vuk Holding milijoni evrov prelivali do neimenovanih fizičnih oseb, razkrivajo dokumenti.

Osebe, povezane z dolžniki, visoke terjatve v stečajih običajno prijavljajo zato, da tako obvladujejo potek stečaja.

Stična točka obeh je tudi SDS. Kot so nam zatrdili naši viri iz stranke, je prav Vuk Snežiča pred leti predstavil Janši. Čeprav je Vuk uradno še član Slovenske ljudske stranki (SLS), svoje naklonjenosti do Janše ne skriva. Enako kot Snežič, ki javno izjavlja, da "je Janša najboljši mogoči premier".

Lidija iz Banjaluke ni dokazala lastništva opreme v Snežičevem stanovanju

Pri umikanju premoženja so Snežiču pomagali tudi drugi stari znanci. Prva je 32-letna Lidija Zrnić, državljanka BiH iz Banjaluke, od koder Snežič danes vodi svoje posle.

Poleg tega, da je prevzela Imperij davčnega svetovanja, ki je bil nekdaj osrednje Snežičevo podjetje v Sloveniji, je v njegovem osebnem stečaju prijavila 600 tisoč evrov vredno terjatev. Upravitelja je prepričevala, da je oprema v Snežičevem stanovanju (mikrovalovna pečica, savna, radijski sprejemniki, ura, sedežna garnitura, sesalec, kristalne posode) v resnici njena last.

Tega ni z ničimer dokazala, zato jo je upravitelj zavrnil.

Že pred desetletjem je bila Zrnićeva ključni člen Snežičeve obrambe pred finančno upravo (Furs). Z njenimi navedbami, da mu je v hotelski sobi posodila več sto tisoč evrov v gotovini, je Snežič dokazoval, da denar, ki ga je porabil in ga ni prijavil slovenskim oblastem, ni njegov, ampak je v resnici izposojen.

Pomagali so babica, bratranec in Janšev direktor

Prej omenjene nepremičnine je poskušala prevzeti njegova babica Marija Juvan, ki naj bi mu, po Snežičevih navedbah, leta 2008 posodila 400 tisoč evrov. Kot dokaz je predložila pogodbo, ki pa je bila po mnenju tedanjega upravitelja Francija Ježka fiktivna.

Po vrsti zapletov je Snežičeva stanovanja kupilo podjetje v solastništvu Gregorja Jeze. Gre za člana Slovenske demokratske stranke (SDS), ki je bil zaradi skoraj milijon evrov vrednega oškodovanja državne družbe Elektrooptika lani na prvi stopnji obsojen na tri leta in deset mesecev zapora.

Jeza je v obdobju prve vlade Janeza Janše vodil šentiljski Hit. Pred leti se je pojavil na dražbi zemljišča v Trenti, ki je bilo v lasti nekdanjega predsednika vlade.

Jeza je nato stanovanja v začetku leta 2016 prodal Iztoku Snežiču, bratrancu Roka Snežiča.

Vsi manevri družine Vuk

Tudi Miran Vuk je skupaj s preostalimi člani družine pri umikanju premoženja uporabljal različne manevre.

Pred dosegom rok upnikov so med drugim rešili družinsko podjetje RM Vuk, ki je v Zavrču zaposlovalo več kot 300 ljudi in letno ustvarilo 15 milijonov evrov prihodkov, vilo z bazenom na Ptuju in ranč v Zavrču.

Svoj poslovni imperij so v letu 2011 v vprašljivih okoliščinah prodali podjetju s sedežem na Cipru. Prenos lastništva se je zgodil v trenutku, ko so ga preiskovali finančni inšpektorji, katerih ugotovitve so na koncu pripeljale do obsežne akcije kriminalistov.

Dvignili 43 milijonov evrov gotovine

Vse se je začelo, ko so bili na ptujskem davčnem uradu iz Nemčije obveščeni o opravljenih gotovinskih dvigih z računa hrvaške pravne osebe v Nemčiji. Dvige so opravljali štirje člani družine Vuk, ki naj bi v letih od 2003 do 2005 dvignili za okoli 26 milijonov evrov, v letih od 2005 do 2008 pa za 17 milijonov evrov.

Foto: Reuters Samo nekdanja žena Mirana Vuka je v letih od 2007 do 2008 po ugotovitvah Fursa opravila za skupno 2,9 milijona evrov dvigov gotovine.

Skoraj vsi člani družine Vuk so se znašli v davčno-inšpekcijskih postopkih, najmanj trije pa tudi v osebnih stečajih. Samo od Mirana Vuka je Furs zahteval plačilo več kot milijonskega davčnega dolga. Tega si je nakopal zaradi dvigov gotovine v letih od 2005 do 2008.