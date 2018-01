Novi dokazi: kako sta povezana Snežič in Dijana Đuđić #video

Novinar: Tomislav Gračanin/Video: Planet TV

Kamere Planet TV so Dijano Đuđić julija lani ujele v klubu Roka Snežiča v Banjaluki. Še več, po besedah člana snemalne ekipe sta se Snežič in Đuđićeva julija lani na prizorišče snemanja pogovora za Planet TV v Banjaluki pripeljala skupaj, v istem vozilu. Med snemanjem intervjuja v Snežičevem nočnem klubu je bila tako prisotna tudi Đuđićeva, ki kluba v času pogovora ni zapustila.

"Razen Đuđićeve v klubu ni bilo drugih Snežičevih prijateljev oziroma znancev. Snežič in Đuđićeva sta dajala vtis, da sta bližnja, če ne celo zelo bližnja prijatelja," je povedal eden od članov snemalne ekipe.

Dijana Đuđić iz Prijedora je v slovenski javnosti postala znana po tem, ko je pred božičnimi prazniki s predsednikom SDS Janezom Janšo sklenila pogodbo, s katero je SDS dala 450 tisoč evrov posojila. "Denar smo si izposodili pri fizični osebi, ki denar posoja tudi drugim. Ne drži, da gre za osebo, ki je davčna dolžnica," je v ponedeljek zatrjeval Janša.

Janez Janša je zanikal, da je bil posrednik med SDS in Đuđićevo davčni svetovalec Rok Snežič.

V torek smo na Siol.net nato poročali, da je Đuđićeva vpletena v več spornih poslov, v katerih nastopajo podjetja, ki izdajajo fiktivne račune davčnim zavezancem, sama pa ne plačajo davka na dodano vrednost (DDV). Enega od njih preiskujejo tudi na celjski policijski upravi, kjer sumijo, da so v družbi ŽML, ki je bila pred stečajem v lasti Đuđićeve, utajili za 305 tisoč evrov DDV.

Đuđićeva, katere mama je članica stranke Neodvisni socialni demokrati predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, je od avgusta do decembra lani v Sloveniji posodila za najmanj 1,64 milijona evrov denarja, medtem ko je v najmanj dveh primerih strankam skupno prinesla skoraj 1,2 milijona evrov v gotovini.

Medtem ko je Janša v ponedeljek zanikal, da je bil posrednik oziroma vezni člen pri poslu med SDS in Đuđićevo Snežič, smo na Siol.net v sredo poročali, da je prav omenjeni davčni svetovalec povezan s posamezniki iz Prijedora.

V rokah zadnjih je v minulih letih končalo več slovenskih podjetij, večinoma davčnih dolžnikov. Posamezniki iz BiH so imeli pri tem vlogo slamnatih lastnikov, zadolženih za zaprtje podjetij in kupovanje časa pred stečajem.

V SDS prekinili posojilno pogodbo in Đuđićevi vrnili počrpani del posojila

Iz SDS so medtem sporočili, da so Đuđićevi že vrnili počrpani del posojila z obrestmi in prekinili posojilno pogodbo. Pojasnili so, da so se za to odločili glede na razlago 22. člena zakona o političnih strankah, ki jo je podal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. "Če bo dokazana kršitev zakona, bomo kazen plačali," so glede sporne višine posojila v SDS zapisali na Twitterju. Okoliščine spornega posojila poleg računskega sodišča medtem preiskuje tudi policija. STA