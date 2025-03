Kaj delajo nadzorne institucije pri preverjanju milijonskih transakcij "fizičnim osebam"?

Omenjeno 20-milijonsko nakazilo Gen-I fizični osebi se je sicer kasneje izkazalo kot nakazilo na račun Centralno klirinške depotne družbe (KDD) za plačilo glavnice za obveznice GE02. A ta primer ni bil osamljen – v podatkovni bazi UJP, iz katere črpa podatke prenovljena aplikacija za prikaz porabe javnega denarja Erar, so napake odkrili še pri sedmih pravnih osebah.

Napake se pri tako velikih bazah podatkov seveda dogajajo, a vendarle ostaja več vprašanj brez odgovorov. Zagotovo je na vrhu vprašanje, kako je mogoče, da pristojne nadzorne institucije izjemno visokih transakcij fizičnim osebam v skoraj treh letih od objav v izvorni zbirki podatkov UJP niso zaznale?

Tako Urad za preprečevanje pranja denarja (Urad) kot Finančna uprava (Furs) konkretnih zadev ali postopkov, ki jih morebiti izvajata v okviru svoje pristojnosti, zaradi tajnosti ne želita komentirati. Urad se sklicuje na zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma, Furs pa na varovanje davčne tajnosti. Na vprašanja nista želela odgovoriti niti na načelni ravni – npr. kakšni so postopki, če zaznata visoko nakazilo fizični osebi.

Posredovanje podatkov jim prepoveduje zakon

"Zadeve ali postopki so označeni in obravnavani z ustrezno stopnjo tajnosti v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke. Urad iz navedenih razlogov podatkov o morebitnih konkretnih postopkih ter obravnavanih osebah, razen pristojnim organom, nikoli ne posreduje, saj mu to prepoveduje zakon," so za Siol.net odgovorili iz Urada.

S Fursa pa odgovarjajo, da "zaradi varovanja davčne tajnosti ne morejo odgovoriti na vprašanje, ali so bila v konkretnem primeru odstopanja prepoznana".

V Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), ki bi morda prav tako lahko zaznala "sumljive transakcije" še pred javno predstavitvijo prenovljenega Erarja, o tem v minulih dneh javno niso govorili. Zanikali so le očitke o odgovornosti za napako. Kot so pojasnili, je KPK takšne podatke prejela od upravljavca izvorne zbirke podatkov UJP in jih v ničemer ni spreminjala. Podarili so, da je Erar zgolj prikazovalnik podatkov in ni njihov vir niti njihov generator.

Urad opravlja tudi operativne analize

Iz Urada za preprečevanje pranja denarja so pojasnili, da se glavne naloge Urada nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj in financiranje terorizma. So osrednji državni organ, pristojen za sprejemanje in analiziranje sporočil o sumljivih transakcijah ter drugih podatkov, informacij in dokumentacije o morebitnem pranju denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanjih ali financiranju terorizma, ki jih pridobi na podlagi zakonov.

Dodali so, da Urad v okviru analitične funkcije opravlja tudi operativne analize. Večino jih opravijo na podlagi sporočil o sumljivih transakcijah, ki jim jih sporočijo zavezanci, in na podlagi pobud nekaterih državnih organov.

Iz Fursa je Siol.net pojasnil, da se v okviru letnega načrta finančnih nadzorov prepoznavajo tudi odstopanja izjemno visokih transakcij. Če na podlagi razpoložljivih podatkov in aktivnosti v okviru obravnave obračunov odstopanja niso pojasnjena, glede na stopnjo tveganja izvedejo tudi inšpekcijski nadzor. "Zaradi varovanja poslovne tajnosti ne moremo odgovoriti na vprašanje, kakšna višina zneska je pri analizi odstopanj za Furs zanimiva," so še odgovorili s Fursa.