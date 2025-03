UJP priznal napačne podatke prenovljenega Erarja

Medtem ko v podjetju Gen-I trdijo, da gre pri prikazu nenavadno velikega števila nakazil fizičnim osebam za sistemsko napako Erarja, v Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) njihove navedbe zavračajo. Branijo se, da podatki izvirajo iz uprave za javna plačila (UJP), KPK pa jih ni v ničemer spreminjala. Generalna direktorica UJP Urška Kos je v izjavi pojasnila, da navedbe Erarja ne držijo in da je dejansko prišlo do napake.

Po včerajšnji predstavitvi prenovljene aplikacije Erar je več medijev ob uporabi orodja poročalo o nenavadno velikem številu nakazil družbe Gen-I fizičnim osebam, med njimi tudi takih z izjemno visokimi zneski, v enem primeru celo v višini 20 milijonov evrov.

Generalna direktorica UJP Urška Kos je v izjavi za javnost pojasnila, da konkretni primer nakazila 20 milijonov evrov fizični osebi v breme Gen-I ne drži. "Takoj po medijskih objavah so na UJP pristopili k preučitvi primera in ugotovili, da so podatki neupravičeno prikazani kot nakazilo fizično osebi, saj je v resnici šlo za nakazilo Klirinško depotni družbi (KDD)," je dejala. Kako je prišlo do napake?

Kos je pojasnila, da UJP vse transakcije zavezancev javnega značaja pred objavo preverja v registru transakcijskih računov pri Ajpes. Preverijo ali so prejemniki poslovni subjekti, kjer morajo biti podatki objavljeni v poslovnem registru, ali so prejemniki fizične osebe, kjer podatki niso javno objavljeni. Ker podatki o računu prejemnika niso bili vidni v registru transakcijskih računov je njihov sistem transakcijo prepoznal kot transakcijo, ki pripada fizični osebi. Potrdila je, da transakcijski račun KDD ni bil zaveden v registru Ajpesa.

Ob tem so po njenih besedah preverili vse podatke od leta 2014 dalje, ko UJP v svoji aplikaciji javno objavlja transakcije. Ugotovili so, da konkretni primer Gen-I ni osamljen. V tem obdobju do danes je bilo primerov, kjer so bila plačila objavljena v dobro računa KDD skupno 51. Napako so prepoznali pri 11 primerih pri sedmih različnih subjektih. Med drugim tudi za transakcijo večjo od 32 milijonov evrov. Vse te napake so se v sistemu UJP napačno obravnavale od septembra 2021 do avgusta 2022.

Napako pripisujejo algoritmu, ki ga njihov sistem izračunava v ozadju. V primeru nakazila Gen-I družbi KDD gre po njenih besedah za tip računa F. V tem primeru so lahko prejemniki tako pravne kot fizične osebe. Če bi sistem UJP v registru transakcijskih računov avtomatično pravilno prepoznal, da gre za račun poslovnega subjekta, bi bile transakcije podvržene dodatnemu ročnemu pregledu. Tu bi se ločile transakcije, ki pripadajo poslovnemu subjektu in se v celoti objavijo s prejemnikom računa in na drugi strani transakcije, ki pripadajo fizični osebi, kjer se podatki prikrijejo z oznako fizična oseba. Ker v javnem registru ni bilo zaznano, da gre za poslovni račun, je sistem transakcijo prepoznal kot transakcijo v dobro fizične osebe. Če ne bi za primer izvedeli iz medijev, napake v sistemu ne bi odkrili.

Po njenih besedah gre za kompleksen sistem. Kos obžaluje, da predhodno niso opravili množičnih testov, saj gre za pridobivanje podatkov iz različnih virov. V ozadju so namreč zapisi različnih sistemov in algoritmov, njihovo združevanje pa lahko pripelje do neželene napake. Želela bi si, da bi jih KPK pred objavo prenovljene aplikacije povabila k testiranju.

Grožnja s tožbo

V Gen-I trdijo, da gre pri tovrstnih prikazih očitno za sistemsko napako v delovanju Erarja, kar meče slabo luč na transparentno poslovanje podjetja. V trgovcu z elektriko ugotavljajo, da gre v vseh primerih za identično napako prikaza podatkov, ko se prikaz objavljenih podatkov ne ujema z dejanskimi podatki pri izvršitvi plačil.

KPK, skrbnika in upravljavca sistema Erar, zato pozivajo, naj tovrstne napake v sistemu v najkrajšem mogočem času odpravi. V primeru nadaljnjih napačnih objav podatkov pa napovedujejo, da bodo prisiljeni uporabiti vsa pravna sredstva za zaščito poslovnega ugleda družbe.

KPK zavrača navedbe Gen-I

V KPK se branijo, da ne gre za sistemsko napako v Erarju, temveč je KPK takšne podatke prejela od upravljavca izvorne zbirke podatkov. V tem primeru od uprave za javna plačila (UJP), KPK pa jih po njihovih trditvah ni v ničemer spreminjala.

KPK še pojasnjuje, da Erar prikazuje podatke različnih podatkovnih virov (Ajpes, UJP, Furs, KDD, Gurs, e-naročanje ...) Podatke o transakcijah družb v stoodstotni državni lasti KPK pridobiva od UJP na podlagi 10.a člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in vanje vsebinsko ne posega, zatrjujejo.

Pri transakciji z 28. marca 2022 v znesku 20 milijonov evrov je v Erarju to nakazilo razvidno kot plačilo neznani fizični osebi. "Gre za očitno napako v prikazu podatkov izvajalca objave Erar, saj gre za plačilo glavnice za obveznice GE02 Centralni klirinško depotni družbi (KDD)," so pojasnili v Gen-I. Skladno z julija 2018 javno objavljenim prospektom za uvrstitev obveznic družbe Gen-I v trgovanje na organiziranem trgu je bila družba namreč zavezana izplačati glavnico obveznic 28. marca 2022. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je znašala 20 milijonov evrov, kolikor je tudi vrednost omenjenega nakazila KDD. To so potrdili z izpisom potrdila o nakazilu. V Gen-I po opravljeni analizi v medijih izpostavljenih transakcij zagotavljajo, da so bile vse opravljene na enak način in z enakimi vnosnimi podatki.

Kaj pravi urad za preprečevanje pranja denarja?

Čeprav v Gen-I trdijo, da gre za napako v delovanju Erarja, smo urad za preprečevanje pranja denarja vprašali, kako je mogoče, da teh izjemno visokih transakcij v skoraj treh letih od objav v izvorni obliki podatkov ni zaznal. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.