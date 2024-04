Na sojenju Roku Snežiču zaslišali člana rodbine Attems

V nadaljevanju sojenja Roku Snežiču zaradi domnevnega oškodovanja upnikov so danes na mariborskem sodišču prek videokonference kot pričo zaslišali Johannesa Attemsa. Dedka obtoženega osebno ni poznal, povedal pa je, da je njihova rodbina v denacionalizacijskih postopkih sodelovala z več strokovnjaki, tudi za gozdove.

Obramba obtoženega trdi, da je Snežičev dedek Ivan Juvan pridobil premoženje tudi s cenitvami gozdov, med drugim za rodbino Attems.

Johannes Attems je po videokonferenci z Dunaja povedal, da se je za priimek Juvan prvič zavzel, ko je slišal o sodnem postopku zoper Roka Snežiča. Potem je razmišljal in se spomnil, da je njihova družina v letih 1993 in 1994 sodelovala z več strokovnjaki, da bi dobila okvirne ocene vrednosti gozdov, ki so bili predmet denacionalizacijskih postopkov. Dopušča, da je bil med njimi Juvan, saj so bili med temi strokovnjaki tudi upokojeni sodelavci pristojnih služb za upravljanje gozdov v Sloveniji.

Attems: Plačali so vse, kar so naročili

Postopke je sicer vodil takratni odvetnik rodbine Marko Fink, ki je zdaj že pokojen. Attems je poudaril, da uradnih ocen premoženja takrat še niso potrebovali, so pa po njegovem prepričanju zagotovo plačali vse, kar so naročili. Ta dokumentacija po njegovih ocenah ne obstaja več, je pa na prošnjo obtoženega obljubil, da bo pregledal arhiv in ob morebitni najdbi potrdila o nakazilih ta poslal sodišču.

Povedal je še, da so Attemsovi verjetno plačevali takšna strokovna mnenja tako prek bančnih nakazil kot v gotovini, naj pa ne bi šlo za visoke zneske, po njegovih ocenah so stala od štiri do sedem tisoč avstrijskih šilingov.

V nadaljevanju današnjega naroka je pričala sodnica Nevenka Đebi, ki je obravnavala osebni stečaj Snežiča. Kot je dejala, je postopek tekel skladno z zakonom. Pojasnila je še, da postopek poteka listinsko, torej ni zaslišanj in obravnav, zato se ne spomni, da bi imela osebni stik z obtoženim. Komuniciranje namreč poteka prek stečajnega upravitelja, katerega predlogu je v tej zadevi sledila, podrobnosti pa se ne spomni.

Snežičev poslovni partner se obravnave ni udeležil

Danes je bilo predvideno še zaslišanje nekdanjega Snežičevega poslovnega partnerja Nenada Đukića, a je ta sodišču poslal dopis, da se obravnave ne bo udeležil, ker nima kaj povedati. Ko mu je sodišče odgovorilo, da je odziv na vabilo obvezen, je navedel, da ne more na pričanje, ker je v tujini. Sodišče ga pričakuje na naslednjem naroku 20. aprila.

Specializirano državno tožilstvo Snežiču očita oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve zdaj že pokojne babice v postopku svojega osebnega stečaja, s čimer naj bi finančno upravo (Furs) oškodoval za 150 tisoč evrov. Z babico naj bi sklenil posojilno pogodbo v višini 400 tisoč evrov, babica pa je nato to posojilo prijavila kot terjatev v Snežičevem osebnem stečaju ter jo dobila delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku.

Tožilstvo je prepričano, da je bila posojilna pogodba med Snežičem in babico Marijo Juvan fiktivna, z njenim poplačilom pa je bil oškodovan Furs, saj naj bi ga prehitela in pred njimi vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj dobil s prodajo Snežičevega premoženja.