Šarec Janši: Vemo, kdo vozi Maseratija

Minister Marjan Šarec se je odzval na napad stranke SDS, ki ga je le nekaj dni pred današnjim shodom v središču Ljubljane obtožila, da je s službeno kartico ministrstva lani porabil 677 tisoč evrov. "Nismo kupovali Maseratijev, kot se sprašujete. Vemo, kdo vozi Maseratija, eden izmed vaših svetovalcev. Razumem, da ste morali privabljati ljudi na shod. Protestirajte, nihče vam ne brani. Da pa z lažjo vabite in kurite ljudi, je pa…ja, pač vam podobno. Sicer je pa med shodom sonce zašlo in začelo je deževati," je zapisal na Facebooku.

Poslanca SDS Antona Šturbeja je konec januarja zanimalo, kako ministri, državni sekretarji in drugi javni uslužbenci na ministrstvih in v organih v sestavi uporabljajo službene kreditne kartice in kolikšna je bila njihova poraba v lanskem letu. Izčrpen odgovor vlade razkriva, da je bila daleč najvišja skupna poraba na obrambnem ministrstvu, kjer izstopa javni uslužbenec z več kot 55 tisoč evri porabe. A podatke lahko brez ustreznega konteksta interpretiramo zelo napačno.

Kmalu po objavi odgovora na poslansko vprašanje so se v medijih blizu SDS zvrstili članki, da je minister za obrambo Marjan Šarec s 677 tisočaki absolutni rekorder pri porabi davkoplačevalskega denarja s službeno kartico.

Članke je na svojem profilu na omrežju X delil predsednik SDS Janez Janša:

Če tole drži, je s to @vladaRS konec. Je pa res na meji verjetnega. Kaj pa so kupovali s službenimi karticami? Maseratije? https://t.co/Nr1mPqoQXT — Janez Janša (@JJansaSDS) March 20, 2024

Šarec je danes na družbenem omrežju Facebook opozoril, da stranke SDS ob vseh teh obtožbah ne zanima, da službene kartice sploh nima, temveč gre pri očitkih za porabo vseh, ki imajo službene kartice. Največ porabijo piloti SV, ker v tujini s karticami plačujejo letalsko gorivo, je pojasnil.

K zapisu na Facebooku je priložil odgovor in pojasnila, ki jih je ministrstvo poslalo medijem in katera smo že vključili v naš članek z naslovom Na seznamu javnih uslužbencev z najvišjo porabo na službenih kreditnih karticah izstopajo piloti. Takole je zapisal:

"Ministrstvo za obrambo ima za izdajo in uporabo službenih poslovnih kartic MasterCard sklenjeno pogodbo z Novo Ljubljansko banko. Na ministrstvu za obrambo poslovanje s poslovnimi karticami ureja Pravilnik o poslovanju s poslovnimi karticami, ki določa pogoje pridobitve poslovne kartice, upravičenost uporabe ter pravice in obveznosti imetnikov poslovnih kartic.

Upravičenci za pridobitev poslovne kartice so skladno s pravilnikom zaposleni na ministrstvu glede na njihov položaj (vodstveni delavci), zaposleni, ki so napoteni na delo v tujino (obrambni diplomatski predstavniki ter obrambni in vojaški predstavniki v mednarodnih strukturah), in zaposleni, katerih redno delo zahteva pogosta službena potovanja v tujino.

Limit se določi na podlagi analize stroškov preteklih potovanj oziroma načrtovanih mesečnih stroškov upravičenca do poslovne kartice in skladno z opredeljenimi limiti izdajatelja poslovnih kartic, praviloma od tisoč do pet tisoč evrov. Upravičenost do uporabe poslovne kartice in ustreznost limita poslovne kartice se preverjata vsaj enkrat letno.

S poslovno kartico se lahko plačujejo stroški službenega potovanja v tujini, kot so:

- prevozni stroški (tudi vinjete, cestnine, predornine in parkirnine),

- nočnine in hotelske takse,

- uporaba komunikacijskih povezav,

- stroški za gorivo službenih vozil in plovil, če plačilo s poslovno kartico, ki se glasi na prevozno sredstvo, ni mogoče,

- stroški, ki jih ima voznik s službenim prevoznim sredstvom na službenem potovanju v tujini zaradi okvare,

- takse oziroma drugi posebni stroški posadk, ki so na službeni poti povezani z zračnimi in vodnimi plovili, vendar le, če plačilo s poslovno kartico, ki se glasi na prevozno sredstvo, ni mogoče,

- stroški za reprezentanco, in sicer po predhodni odobritvi,

- stroški za strokovno literaturo in kotizacijo za izobraževanje, in sicer po predhodni odobritvi,

- drugi manjši stroški za material in storitve, ki so nujno potrebni za zagotavljanje logistične podpore sil za zaščito, reševanje in pomoč v tujini, ter posamezni stroški, ki jih lahko plačujejo imetniki poslovnih kartic, ki nastanejo pri opravljanju njihovega dela v tujini.

Vsi stroški, ki jih bo imetnik poslovne kartice plačal s poslovno kartico, morajo biti navedeni v odobritvi službenega potovanja v tujino.

Službeno kartico na ministrstvu za obrambo ima trenutno vključno s Slovensko vojsko in Upravo RS za zaščito in reševanje 158 zaposlenih. Ministrstvo za obrambo ima zelo veliko predstavnikov, ki delujejo kot vojaški predstavniki na diplomatskih predstavništvih v tujini in tudi v kar nekaj mednarodnih organizacijah. Poleg tega Slovenska vojska deluje na številnih mednarodnih operacijah in misijah, kjer upravičenci poslovne kartice za plačilo različnih storitev uporabljajo službene kartice. Enako velja tudi za predstavnike Uprave RS za zaščito in reševanje, ko svoje naloge opravljajo v tujini (tudi stroške logistične podpore sil za zaščito, reševanje in pomoč v tujini).

Največji delež porabe beležimo pri vojaških pilotih, ki lahko stroške goriva, letališke pristojbine in druge storitve v tujini plačajo le s poslovno kartico, in pri zaposlenih, ki so napoteni na delo v tujino za daljše obdobje, kot so obrambni diplomatski predstavniki v tujini.

Našteti upravičenci za uporabo poslovnih plačilnih kartic so uslužbenci ministrstva za obrambo, ki svoje delo opravljajo na delovnem mestu v tujini. Kot smo odgovorili v prejšnjem odgovoru, največji delež plačil s službenimi karticami beležimo pri pilotih Slovenske vojske, ki lahko stroške goriva, letališke pristojbine in druge storitve v tujini plačajo le s poslovno plačilno kartico."

Sonce je med shodom zašlo in začelo je deževati

Minister Šarec je zapis sklenil z besedami: "Draga SDS in Janez Janša, nismo kupovali Maseratijev, kot se sprašujete. Vemo, kdo vozi Maseratija, eden izmed vaših svetovalcev. Razumem, da ste morali privabljati ljudi na shod. Protestirajte, nihče vam ne brani. Da pa z lažjo vabite in kurite ljudi, je pa…ja, pač vam podobno. Sicer je pa med shodom sonce zašlo in začelo je deževati," je še zapisal Šarec.