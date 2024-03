Kmalu po objavi odgovora na poslansko vprašanje so se v medijih blizu SDS zvrstili članki, da je minister za obrambo Marjan Šarec s 677 tisočaki absolutni rekorder pri porabi davkoplačevalskega denarja s službeno kartico. Po porabi naj bi mu sledil notranji minister Boštjan Poklukar z nekaj več kot 420 tisočaki, zunanja ministrica Tanja Fajon pa naj bi porabila okoli 140 tisoč evrov.

Članke je na svojem profilu na omrežju X takoj delil predsednik SDS Janez Janša:

Če tole drži, je s to @vladaRS konec. Je pa res na meji verjetnega. Kaj pa so kupovali s službenimi karticami? Maseratije? https://t.co/Nr1mPqoQXT — Janez Janša (@JJansaSDS) March 20, 2024

Šarec in Poklukar sploh nimata službene kreditne kartice

Podatki, ki so jih poslancu Šturbeju poslali iz vlade, so drugačni. Minister Marjan Šarec recimo sploh nima službene kreditne kartice. Kot so nam pojasnili na obrambnem ministrstvu (njihov odgovor v celoti objavljamo spodaj), se poraba 676.498 evrov nanaša na vseh 158 zaposlenih s službenimi karticami ne samo na ministrstvu za obrambo, temveč tudi v Slovenski vojski in Upravi RS za zaščito in reševanje.

Podobna zgodba je z Boštjanom Poklukarjem: sam nima službene kreditne kartice, poraba 423 tisočakov pa se nanaša na zaposlene s službenimi karticami na notranjem ministrstvu, policiji, NPU, Centru za varovanje in zaščito …

Edina od omenjenih v zavajajočih člankih s službeno kartico je zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je lani s to kartico porabila 6.294 evrov. Čeprav njeno ministrstvo v primerjavi z obrambnim in notranjim ministrstvom ni tako številčno, pa zajema veleposlaništva in predstavništva v tujini, kjer je poslovanje s službenimi kreditnimi karticami zelo razširjeno.

V vrhu po porabi piloti vladnega falcona

Tudi če se pri porabi s službenimi kreditnimi karticami osredotočimo na porabo konkretnih javnih uslužbencev, lahko hitro potegnemo zelo zavajajoče zaključke.

Rekorder, zaposlen na obrambnem ministrstvu, je recimo lani s službeno kartico porabil 55.736 evrov, torej več kot 4.500 evrov na mesec. A na ministrstvu so pojasnili, da ta uslužbenec, tako kot še nekateri drugi uslužbenci z visoko porabo, delo opravlja večinoma v tujini. "Največji delež plačil s službenimi karticami beležimo pri pilotih Slovenske vojske, ki lahko stroške goriva, letališke pristojbine in druge storitve v tujini plačajo le s poslovno plačilno kartico," so razložili.

Temu je moč pritrditi že s hitrim brskanjem po spletu, ki razkrije, da je rekorder po porabi pilot vladnega letala falcon, tako kot uslužbenca z drugo in tretjo najvišjo porabo, uslužbenec s četrto najvišjo porabo pa je vojaški pilot, ki je postal kapitan prvega slovenskega letala C-27J spartan.

Eno ministrstvo brez službenih kartic

Čeprav so službene kreditne kartice izdane poimensko, pa nekateri javni uslužbenci z njimi plačujejo recimo stroške potovanj, nastanitev, obrokov in raznih kotizacij še za druge javne uslužbence. Na seznamu je tako precej uslužbencev, ki po porabi odstopajo od kolegov.

Je pa na seznamu tudi ministrstvo, na katerem službenih kreditnih kartic sploh ne uporabljajo. Gre za ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ga vodi Simon Maljevac in kjer za ministra in dva javna uslužbenca plačujejo zgolj SMS-obveščanje.