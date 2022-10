Poslanci sprejeli novelo zakona, ki dviguje plače, v Levici in SDS vzdržani

V državnem zboru (DZ) so z 52 glasovi za in nobenim proti podprli novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki sledi dogovoru s sindikati. "Predviden dvig plač je več kot potreben. A je za Levico problematična odprava plačnega stropa," je dejal Matej Tašner Vatovec iz Levice, kjer so se glasovanja vzdržali. Enako tudi v SDS, saj zakon po besedah Janez Magyara ne naslavlja vprašanj, ki se dotikajo zaposlenih v javnem sektorju.

Predlog zakona predvideva dvofaznost uveljavitve; najprej se s 1. oktobrom letos usklajuje plačna lestvica tako, da se bo vrednost vseh plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka. Druga faza pomeni začetek odprave nesorazmerij v višini enega plačnega razreda za tiste javne uslužbence, ki jim z dogovorom novembra lani niso dvignili plač, torej tudi za direktorje, funkcionarje, tožilce, sodnike. Dvig bo realiziran s 1. aprilom prihodnje leto.

Z danes sprejeto novelo se tako določa nova plačna lestvica z novimi vrednostmi plačnih razredov. S 1. aprilom se plačni lestvici dodaja še nov, 66. plačni razred. Z aprilom je predvidena tudi odprava plačnega stropa za javne uslužbence, torej omejitve, po kateri lahko javni uslužbenci z napredovanji dosežejo največ 57. plačni razred, v višje plačne razrede pa so uvrščeni funkcionarji.

Zakon so podprli v Gibanju Svoboda, SD in NSi, ne pa v levici in SDS.

Kot je dejal Matej Tašner Vatovec iz Levice, je v času draginje predviden dvig plač več kot potreben. A je za Levico problematična odprava plačnega stropa, kar je tudi razlog, da so podporo zakonu odrekli v Levici; dva strankina poslanca sta bila pri glasovanju vzdržana, trije so bili odsotni. Kot je na današnji seji DZ pojasnil Matej Tašner Vatovec, bo plačni strop odpravljen predvsem za zdravnike, ki so v tem trenutku "v bistvu eni največjih prejemnikov izplačil v sistemu javnega sektorja". Po drugi strani pa tretjina plačnih razredov ostaja pod minimalno plačo in tem zaposlenim dogovor ne bo prinesel praktično nič, ker se bo zvišalo le doplačilo do minimalne plače. Da je treba prednostno reševati problematiko najnižjih plač, se strinjajo praktično vsi.

Novelo so podprli tudi v opozicijski NSi in pojasnili, da so se tako odločili, ker sledi cilju omilitve posledic draginje.

V SDS, kje so bili ob glasovanju vzdržani, pa so opozorili na skrb fiskalnega sveta, ali bo državna blagajna vzdržala finančne obremenitve, da bi bili tisti, ki naredijo več, tudi bolje plačani, je opozoril Janez Magyar iz SDS. Tudi v NSi menijo, da se mora vzpostaviti sistem za merjenje nagrajevanja učinkovitosti javnih uslužbencev.

Zakon prinaša tudi višje nadomestilo za malico in poračun regresa za letni dopust za vse do 50. plačnega razreda. Javni uslužbenci, ki so razvrščeni do 24. plačnega razreda, bodo prejeli 300 evrov, uslužbenci od 24. do 30. razreda bodo prejeli 250 evrov, od 30. do 35.razreda bodo prejeli 200 evrov, uvrščeni od 35. do 40. razreda pa bodo prejeli po 150 evrov. Za javne uslužbence od 41. do vključno 50. plačnega razreda je predvideno, da prejmejo sto evrov poračuna regresa.