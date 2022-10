Kuštrin: To je prvi premik k razgradnji enotnega plačnega sistema

V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov dogovora med vlado in Fidesom ne morejo razumeti drugače kot napoved razgradnje enotnega plačnega sistema in kot prejudiciranje nekega novega plačnega sistema, še preden so o tem stekli kakršnikoli pogovori s preostalimi sindikati javnega sektorja.

Sindikati javnega sektorja so kritični do podpisa sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti med vlado in Fidesom, ki napoveduje ločen plačni zdravstveni steber. Tako v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja kot v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja menijo, da gre za kršitev dogovora z njimi. S tem pa vlada, ki se deklarira kot tista, ki spoštuje dane zaveze in sklenjene dogovore, po mnenju pogajalske skupine spodkopava lastno kredibilnost, kar je za njih nesprejemljivo.

Podpis zavezuje vlado, da bo resno pristopila h korenitim reformam in jih najkasneje do 1. aprila 2023 predstavila bolnikom, zdravnikom in drugim zaposlenim v zdravstvenem sistemu, so po sredini odločitvi sporočili iz Fidesa. "Vrsto let smo opozarjali na prepotrebne spremembe. Podpisan sporazum je preboj, prvi korak k celoviti rešitvi javnega zdravstvenega sistema," je dejal predstavnik Fidesa Gregor Zemljič.

Predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin je prepričan, da podpisani sporazum predstavlja zgodovinski dosežek, miselni preboj, ki so si ga želeli več kot deset let. "To je prvi premik k razgradnji enotnega plačnega sistema. Do zdaj se ni zgodilo, da bi katerakoli vlada na to pristala. Moramo pa se sprijazniti, da se je treba včasih tudi ustaviti, okrepiti in nato kreniti s polno paro naprej," je med drugim še povedal Kuštrin v izjavi, ki je v celoti objavljena na spletni strani Fidesa.

Ločeni plačni stebri brez dogovora

"Še preden se je dobro posušilo črnilo na dogovoru, ki ga je vlada sklenila s sindikati javnega sektorja, že ga je s sklenitvijo dogovora s sindikatom Fides tudi prvič prekršila," pa se je po podpisu sporazuma odzval vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov Jakob Počivavšek.

Kot je poudaril, se je vlada s sindikati javnega sektorja zavezala k usklajevanju sistemskih sprememb plačnega sistema, pri čemer bo za temeljna vprašanja sistema plač v javnem sektorju potrebno soglasje sindikatov, zdaj pa je v dogovoru z zdravniškim sindikatom napovedala nekakšne ločene plačne stebre posameznih dejavnosti v okviru domnevno enotnega sistema plač v javnem sektorju.

"To je storila brez soglasja preostalih sindikatov javnega sektorja in celo še preden bi z njimi o tem opravila kakršnokoli posvetovanje. Še več, kljub večkratnemu javnemu zagotavljanju, da ne bo pristala na izstop katerekoli poklicne skupine iz enotnega sistema plač v javnem sektorju, je z dogovorom pristala na prav to. Če namreč soglasja o ločenem plačnem stebru za zdravstvo ne bo, bo za zdravnike oblikovala poseben sistem," je dejal Počivavšek.

"Vlada je zabila zadnji steber v krsto enotnega plačnega sistema"

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je v sredini večerni informativni oddaji na POP TV dejal, da je vlada s podpisom sporazuma s Fidesom priznala, da je zabit zadnji steber v krsto enotnega plačnega sistema, ki ga ni več, z ločenim oblikovanjem plač za zdravnike pa povsem jasno kršila dogovor, s katerim je sindikatom javnega sektorja obljubila, da bo sistemske spremembe usklajevala v sodelovanju z njimi.

"Postavljeni smo pred izvršeno dejstvo, to pa bo imelo določene posledice. Sezona lova posameznih plačnih skupin v javnem sektorju se je s tem odprla, saj si bo vsaka prizadevala oblikovati svoj ločen steber in svojo pozicijo, ki ne sme biti slabša, kot je bila do zdaj. Upam, da se vlada tega zaveda, saj to na koncu pomeni velike stroške, kar se praviloma v takih razmerah slabo konča za proračun," je dodal Štrukelj.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je v isti oddaji zanikala, da gre pri dogovoru s Fidesom dejansko za izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema, sicer pa, da že ves čas poudarja, da je omenjeni sistem, kakršen je bil uveden leta 2008, zaradi različnih parcialnih posegov v preteklosti dejansko že nekaj časa mrtev.

"Izhajati moramo iz podedovanega stanja in iz njega narediti največ, kar znamo in zmoremo. Tudi na skupnih pogajanjih smo se z vsemi sindikati dogovorili, da bomo prenovili plačni sistem, ki bo pomenil neko skupno osnovo za vse, na njej pa bomo po dejavnostih postavljali stebre," je dejala Ajanović Hojnikova, ki je krivdo za trenutno stanje pripisala dogovoru s prejšnjo vlado novembra lani.

Sindikati zdravstva in socialnega varstva na pogajanja v torek

Predstavniki vlade ter sindikatov zdravstva in socialnega varstva so se v sredo med drugim dogovorili, da bodo pogajanja glede kolektivne pogodbe za zdravnike potekala posebej, a z vsemi šestimi reprezentativnimi sindikati, ne samo s Fidesom. Prvič se bodo srečali v torek. Korak naprej se je zgodil tudi v pogovorih glede medicinskih sester.

"Sporazuma z zdravniki in zobozdravniki ne razumemo, predvsem pa ne v luči prejšnji teden podpisanega dogovora z vlado in sindikati javnega sektorja, s katerim smo se dogovorili, da se bomo skupaj dogovorili o nujnih spremembah v plačnem stebru. Kje so v tem kontekstu stebri in podstebri, ni mogoče razumeti. Vladna stran tega ni znala najbolje pojasniti," je sporazum med vlado in Fidesom še komentirala predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič. Dodala je, da so s pojasnili glede sporazuma z zdravniki zato težko zadovoljni.