Ministrstvo za zdravje se bo s Fidesom pogajalo ločeno #video

V sindikatu Fides bodo tudi pri iskanju rešitev za odpravo plačnih nesorazmerij v zdravstvu zahtevali ločena pogajanja, in ne skupaj s preostalimi sindikati zdravstva in socialnega varstva, kot je to začrtala vladna stran. Odprava nesorazmerij je po njihovem mnenju sicer mogoča kratkoročna rešitev, vztrajajo pa pri izstopu iz enotnega plačnega sistema.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes namreč pojasnil, da je osnovni cilj pogajanj z vsemi sindikati zdravstva in socialnega varstva, kamor so povabljeni tudi zdravniški sindikati, da se uredijo plačna nesorazmerja, porušena z dogovorom novembra lani, ki je prinesel višje plače delu zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu.

Predstavniki Fidesa so se sredinih pogajanj sicer udeležili, a so jih kmalu po začetku zapustili. Kot je v današnji izjavi za medije pojasnil predsednik sindikata Konrad Kuštrin, je sredino srečanje "dokazalo, da se ni mogoče pogajati hkrati o zahtevah več poklicnih skupin tako zaradi interesnih razlik kot zaradi množice ljudi, ki tam sodeluje".

Tako vztrajajo pri zahtevi po izstopu iz enotnega plačnega sistema, možnost kratkoročne rešitve vidijo tudi v odpravi plačnih nesorazmerij, a ne šele v spomladanskem času. Kuštrin je danes tudi zavrnil današnje ministrove navedbe, da so zdravniške zahteve "kakorkoli vezane na obstoječo vlado".

Fides: Upamo, da stavke ne bo

Medtem ko čakajo na vladni protipredlog oziroma pogajalska izhodišča, pa se v sindikatu intenzivno pripravljajo na stavko. "Stavko jemljemo zelo resno, z največjim upanjem, da se ne bo zgodila. Se pa moramo nanjo temeljito pripraviti, ker je to zelo resna in odgovorna stvar," je sklenil Kuštrin.

V sindikatu so se odzvali tudi na današnjo ministrovo oceno, da je napoved zdravniške stavke prenagljena. "Stavka je vedno preuranjena za tiste, ki ne mislijo resno. Za nas ni preuranjena, številni člani se sprašujejo, ali nismo morda celo prepozni, ker smo gentlemansko čakali, da vlada prvih sto dni prevzame svoje delo," so zapisali in dodali, da so bile zamisli o stavki v obdobju epidemije večkrat odložene.