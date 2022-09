Ministrica (ne)namerno v javnost z neresničnimi podatki?

V sindikatu Fides so prepričani, da je stavka skrajni ukrep, ki se mu je mogoče z vsebinskimi in iskrenimi pogajanji o stavkovnih zahtevah izogniti.

V sindikatu Fides so prepričani, da je stavka skrajni ukrep, ki se mu je mogoče z vsebinskimi in iskrenimi pogajanji o stavkovnih zahtevah izogniti. Foto: STA

"Ministrica za javno upravo je v Odmevih 21. septembra 2022 navedla, da so se dogovorili s preostalimi 44 sindikati, da bodo uresničili tudi dogovore preteklih vlad. Dejala je, da je del teh dogovorov tudi odprava plačnega stropa, s čimer naj bi bila odprta možnost pogajanj s posameznimi poklicnimi skupinami in da smo zdravniki vabljeni na ta pogajanja. V tem kontekstu je očitala Fidesu: 'Pogajanj ne želite, torej izsiljujete in se ne pogovarjate.'

Prepričani so, da je stavka skrajni ukrep

Naslednji dan je vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek v Odmevih dne 22. septembra 2022 povedal, da beseda o tem, ali se bo strop, ki ga je mogoče doseči z napredovanji, odpravil ali zgolj zvišal, na pogajanjih še ni tekla in da bodo to reševali še do ponedeljka.

V sindikatu Fides smo prepričani, da je stavka skrajni ukrep, ki se mu je mogoče z vsebinskimi in iskrenimi pogajanji o stavkovnih zahtevah izogniti. Zato verjamemo, da tovrstni (ne)namerni spodrsljaji ne koristijo nikomur in so destruktivni za nadaljevanje pogajalskega procesa," so zapisali.