Zdravniki zbrali skoraj 3.500 podpisov za izstop iz enotnega plačnega sistema

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izredna letna konferenca Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije sicer poteka pod sloganom Dovolj nam je.

Izredna letna konferenca Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije sicer poteka pod sloganom Dovolj nam je. Foto: STA

Zdravniški sindikat Fides je zbral skoraj 3.500 podpisov za izstop zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema. S ponudbo vladne strani za pogajanja namreč niso zadovoljni, ob tem pa poudarjajo, da se znotraj enotnega sistema plač niti ne bodo pogajali, je predsednik Konrad Kuštrin pojasnil pred izredno letno konferenco sindikata.

Predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Konrad Kuštrin je po koncu seje glavnega oziroma stavkovnega odbora Fidesa povedal, da so v sindikatu zbrali skoraj 3.500 podpisov za izstop iz enotnega plačnega sistema. "Težko si predstavljam, da bi katerakoli država ignorirala željo 3.500 zdravnikov," je dejal. Zbrane podpise bodo predstavili predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič in poslancem DZ.

Minister udeležbo na konferenci sprva zavrnil

Glavni odbor oziroma stavkovni odbor je po njegovih besedah na današnjem sestanku sprejel nekatera stališča, ki jih bo predstavil na izredni letni konferenci, ta se je začela ob 16. uri. Za javnost je zaprta, sprejeta stališča bodo v sredo predstavili na novinarski konferenci.

Minister za zdravje je sprva udeležbo na konferenci po Kuštrinovih besedah zavrnil, nato pa pred dvema dnevoma sporočil, da se je bo vseeno udeležil. Na konferenco je prispel okoli 17.30, izjav za medije pa ni želel dati.

Ob potrditvi udeležbe je sindikatu po Kuštrinovih besedah poslal predlog sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju oziroma vladna izhodišča za pogajanja, ki po oceni sindikata v ničemer ne omogočajo odprave plačnih nesorazmerij, prav tako ne predvidevajo primerljivih plač zdravnikov v primerjavi z zdravniki iz drugih držav EU. Vladna stran obljublja zgolj odpravo plačnih nesorazmerij za pripravnike in druge mlade zdravnike, o zdravnikih specialistih pa ni bilo govora, prav tako ne o dvigu plačnega stropa za zdravnike, je dodal predsednik Fidesa.

Slogan Dovolj nam je

"Vlada je očitno pripravljena delovanje javnega zdravstvenega sistema z vsemi posledicami žrtvovati na račun enotnega plačnega sistema, ki sploh ni več enoten," je opozoril. Sistem po njegovih besedah posredno povzroča ustavno kršenje bolnikov pravic, saj podi zdravnike iz javnega sektorja in tako bolnikom onemogoča ustrezno in hitro obravnavo. Od ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana v sindikatu zato pričakujejo, da bo danes prišel predstavil drugačen predlog.

Konferenca sicer poteka pod sloganom Dovolj nam je, pomeni pa slovesni konec uspešne akcije zbiranja podpisov peticije z zahtevo po izločitvi zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega sistema plač v javnem sektorju.