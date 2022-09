Sindikalist Kuštrin dal košarico Bešič Loredanu

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so po torkovi izredni letni konferenci napovedali stavko, ki se bo začela 19. oktobra. Najbolj poudarjajo zahtevo za izstop iz enotnega plačnega sistema s spremembo zakona o zdravniški službi, ob tem pa pogajanja za nov tarifni del kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Kuštrin je namreč na novinarsko vprašanje, ali se bodo torkovih pogajanj z ministrom za zdravje udeležili, odgovoril, da ne.

Predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Konrad Kuštrin je na današnji novinarski konferenci poudaril, da je glavna zahteva sindikata, naj vlada državnemu zboru takoj posreduje predlog sprememb zakona o zdravniški službi, na podlagi katerega se za zdravnike in zobozdravnike zakon o sistemu plač v javnem sektorju ne bo več uporabljal. S tem bi zdravniki izstopili iz enotnega plačnega sistema, kar si želijo že dlje časa. Sprememba omenjenega zakona bi po njegovih besedah dala podlago za pogajanja za nov tarifni del kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

V sindikatu pričakujejo, da bodo plače zdravnikov in zobozdravnikov mnogokratnik povprečne plače. "Verjetno se vsi strinjamo, da si specialist po 20 letih delovne dobe zasluži tri povprečne plače," je dejal Kuštrin.

Minister povabil na pogajanja, Fides se jih ne bo udeležil

Minister Danijel Bešič Loredan je pred novinarsko konferenco Fidesa v odzivu na napoved stavke povedal, da so Fides za prihodnji torek povabili na pogajanja, ker pa napovedi stavke in zahtev še nimajo, se bodo ustrezno odzvali, ko jih bodo prejeli. Kuštrin je na novinarsko vprašanje, ali se bodo torkovih pogajanj udeležili, odgovoril, da ne.

Gregor Zemljič, zdravnik na ljubljanski interni kliniki, je ob tem poudaril, da so v sindikatu v zadnjih mesecih zbrali skoraj 3.500 podpisov zdravnikov in zobozdravnikov za izstop iz enotnega plačnega sistema. "Težko si predstavljam, da bi katerakoli država ignorirala željo 3.500 zdravnikov," je danes poudaril Kuštrin. Zbrane podpise bodo predstavili predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič in poslancem DZ.

Za čas stavke želijo stoodstotno nadomestilo plač

Enotni plačni sistem je po besedah Zemljiča eden glavnih krivcev za razpad javnega zdravstvenega sistema, saj ne omogoča ustreznega nagrajevanja zdravnikov, pač pa vodi v kršenje standardov in normativov. "Z vsakim odhodom zdravnika iz javnega zdravstvenega sistema se naloge prerazporedijo na preostale," je dejal.

Če dogovora ne bo in bo stavka stekla, bodo stavkajoči v tem času na delovnem mestu, razen ob sklicih stavkovnih sestankov, ki bodo potekali najmanj enkrat tedensko. Zagotavljali bodo predpisan minimum delovnega procesa. Izvajale se bodo tiste storitve, katerih opustitev bi vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Večinoma pa naj bi delali po prazničnem razporedu, je razvidno iz izjave o načinu zagotovitve minimuma delovnega procesa v času stavke, ki so jo objavili na spletni strani Fidesa. Želijo, da za čas stavke stavkajočim pripade stoodstotno nadomestilo plač.

Odstopa direktorjev svet bolnišnice ni sprejel

Glede trenutnega dogajanja v Splošni bolnišnici Celje je Bešič Loredan pojasnil, je za zamenjavo identitet bolnikov, tako kot je bilo ugotovljeno v internem strokovnem nadzoru, odgovorno vodstvo bolnice. "Seveda je pa to vse v domeni sveta zavoda, tako da pričakujem, da se bo v naslednjih korakih o vseh poročilih inšpekcijskega nadzora pa sistemskega nadzora svet zavoda kot nadzorni organ vendarle opredelil in bodo pač postopki izpeljani ustrezno, tako kot morajo biti," je še dodal Danijel Bešič Loredan.

Svet celjske bolnišnice se je namreč v torek seznanil z ugotovitvami izrednega internega strokovnega nadzora po zamenjavi dveh bolnikov iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Do zamenjave je prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice, in sicer ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo, je povedal vodja komisije za izredni strokovni nadzor Radko Komadina. Svet bolnišnice je obravnaval tudi odstopni izjavi direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja, ki sta ju dala po zamenjavi identitet bolnikov. Odstopa niso sprejeli, so sporočili iz bolnišnice.