Logar: Na levi pravijo, da sem skrajni desničar, v NSi pa, da sem levičar

"Tudi če imamo svetovno nazorsko različne poglede, imamo zagotovo nekaj, kar nas povezuje, in v tem pogledu mislim, da moramo združiti ta pozitivna področja ter z velikimi koraki in samozavestno stopiti v jutrišnji dan, kjer bo Slovenija dihala s polnimi pljuči in uporabljala vse atribute, ki jih ima na voljo," je v izjavi ob vložitvi kandidature poudaril Logar.

Kandidatura vložena. S 5000 podpisi, zbranih pa 13 manj kot 13.000. Hvala! Vsakemu ki je pomagal pri zbiranju podpisov in vsem, ki so svoj podpis oddali. Na terenu čutim odlične odzive, zato se začetka kampanje že veselim. #Sodelujmo #ZAprihodnost pic.twitter.com/mbEWP1BFoL — Anže Logar (@AnzeLog) September 21, 2022

Prvopodpisana pod njegovo kandidaturo Romana Jordan, sicer nekdanja evropska poslanka, pa je ob tem izrazila prepričanje, da je Logar prav takšen kandidat za predsednika republike, kot ga Slovenija potrebuje, in dodala, da ga sama pozna kot "razmišljujočega človeka, ki je odprt do različnosti, je strpen in deluje povezovalno".

Prvopodpisana pod kandidaturo Anžeta Logarja je nekdanja evropska poslanka iz vrst SDS Romana Jordan. Foto: STA

Kandidaturo je sicer poslanec SDS in nekdanji zunanji minister vložil s podpisi pet tisoč volivcev, a uživa tudi podporo matične SDS.

Ob vprašanju, ali se poskuša v kampanji distancirati od SDS, pa je Logar danes dejal, da namerava v kampanji, kot je to počel tudi do zdaj, "predstavljati stališča, ki jih sam zastopa". Napovedal pa je, da podpisov za razpis treh zakonodajnih referendumov, ki jih zbirajo v SDS, ne bo dal, a bo prisluhnil razpravi v času kampanje in se udeležil glasovanja, če bodo referendumi res razpisani.

V opozicijski NSi, kjer so v predsedniško tekmo prav tako poslali svojega kandidata, so mu v preteklih tednih očitali, da se pomika "globoko na sredino oz. levo sredino". "Na levi mi pravijo, da sem skrajni desničar, v NSi pravijo, da sem na levi, kar pomeni, da sem pravi kandidat za predsednika republike, ki bo predsednik vseh državljank in državljanov, vseh Slovenk in Slovencev," pa je na to odgovoril Logar.

O tem, ali bi tudi sam ravnal enako kot aktualni predsednik republike Borut Pahor in podpisal odpoklic veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja, pa je Logar danes poudaril, da zakon določa, da vlada veleposlanika razreši po posvetovanju s predsednikom republike, zato pred posvetom sam tega ne bi storil. Pahor se je namreč v torek odločil podpisati ukaz o odpoklicu veleposlanika Kajzerja, imenovanega na to funkcijo prav v času, ko je sedež šefa slovenske diplomacije zasedal Logar, a je ob tem izrazil nezadovoljstvo, ker o odločitvi ni bilo predhodnega posveta z njim.