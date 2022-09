Anže Logar bi po zadnji javnomnenjski raziskavi Voxpopuli, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer opravila Ninamedia, v prvem in drugem krogu predsedniških volitev prejel največ glasov. Sledi mu Nataša Pirc Musar. Obema je volilna podpora v primerjavi s prejšnjim mesecem zrasla. Če bi se skupaj pomerila v drugem krogu, pa bi več glasov kot Pirc Musarjeva prvič prejel Logar. A karte jima lahko premeša evropski poslanec in kandidat SD Milan Brglez.

Nenavadno pri tokratni raziskavi Ninamedie je, da kandidata Socialnih demokratov (SD) Milana Brgleza v anketo sprva sploh niso vključili. Njegov vstop v predsedniško tekmo na začetku anketiranja, to je potekalo od 12. do 15. septembra, namreč še ni bil potrjen, zato njegovega imena niso dodali v osnovno vprašanje. So pa anketni vprašalnik med izvajanjem ankete spremenili tako, da so vanj vključili izbiro med dvema mogočima volilnima paroma v morebitnem drugem krogu volitev. Vprašani so lahko izbirali med Anžetom Logarjem in Brglezom ter med Natašo Pirc Musar in Brglezom. Logar bi v dvoboju z Brglezom prejel 51,4 odstotka glasov, Pirc Musarjeva pa 46,4. Preostali anketiranci še niso odločeni.

Anketa kaže, da bi na tokratnih predsedniških volitvah, ki bodo 23. oktobra, Logar prejel 34,1 odstotka glasov (3,9 odstotne točke več kot pred mesecem dni), Pirc Musarjeva 31,4 odstotka (3,9 odstotne točke več). Daleč za obema favoritoma se uvrščajo Ivo Vajgl (5,4 odstotka) in Vladimir Prebilič (3,5 odstotka). Prvemu se je podpora malenkost zvišala, drugemu znižala za eno odstotno točko.

Najnovejši predsedniški kandidat NSi Janez Cigler Kralj je v tekmo vstopil z dvema odstotkoma podpore in se mu je uspelo uvrstiti pred Gregorja Bezenška (0,3 odstotka).

Logarju priljubljenost raste, Pirc Musarjevi pada

Čeprav je Pirc Musarjevi podpora v zadnjem mesecu dni zrasla bolj kot Logarju, pa poslanec SDS pred njo še vedno vodi s prednostjo treh odstotnih točk. A v obdobju zadnjih treh mesecev po raziskavi Ninamedie priljubljenost Logarja narašča, Pirc Musarjeve pa pada. Ljubljanski odvetnici sta verjetno škodovali aferi s poskusom vplivanja na Tomaža Vesela in zaplet z depešami veleposlanikom.

V Dnevniku se sprašujejo, ali je Brglez prevzel položaj in deleže odstopljene kandidatke Gibanja Svobode Marte Kos, a zaradi njegove naknadne uvrstitve v anketo vzorec ni dovoljšen. Osiromašeni rezultati sicer nakazujejo, da je Brglez upoštevanja vreden kandidat.

Raziskava še kaže, da se je kljub vse večjemu številu kandidatov delež tistih, ki ne vedo, koga bi volili, zelo povečal: z avgustovskih 4,2 odstotka na 17,6 odstotka.