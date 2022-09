Ura moči: To je politik, ki bi desnico lahko popeljal do zmage #video

"Osebno menim, da je pravi cilj poplave kandidatov na levi strani ravno zmanjšanje podpore Anžetu Logarju. Levemu bloku je v Sloveniji zelo lahko vladati. Pred volitvami postavijo kandidata 'antijanša' in to je dovolj za zmago," je v oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem dejal analitik Peter Gregorčič, ki se mu je v studiu pridružil tudi Miran Videtič.

"Kakor slišim, je Logar šel v tekmo za predsednika republike s ciljem, da zmaga. Če mu to ne bi uspelo, bi bil pa zanj velik uspeh, če bi ponovil rezultat Lojzeta Peterleta. Torej, da bi dobil več kot 30-odstotno podporo," je poudaril Gregorčič. Po njegovih besedah bi s tem Logar presegel domet SDS in se vzpostavil kot nov politični obraz na desnici. "Ki morda lahko prekine 'antijanša' urok. In desnico popelje tudi do zmage na volitvah," je še dejal Gregorčič in poudaril, da Logar ni nov obraz na političnem prizorišču. "Temveč je prekaljen politik in bi lahko desnico popeljal do zmage in tudi uspešno vladal," opozarja Gregorčič.

"Anže Logar je s svojo držo namreč številne presenetil. Njegovi nastopi pač niso podobni politiku, ki ga je podprla stranka SDS," je nadaljeval Gregorčič, ki meni, da Logar igra zelo podobno vlogo kot Pahor. "Vendar, kot mi govorijo ljudje, ki ga poznajo, je bil on vedno zelo zadržan do najbolj spornih izjav SDS," je še poudaril Gregorčič.

Kakšna je vloga Kučana?



"Kučan je dejavnik, ampak ne pozabimo, da je za predsednika države podprl Šarca, ki je izgubil proti Pahorju. Podprl je tudi Danila Türka, ki je tudi izgubil proti Pahorju," je opozoril Gregorčič. Zato je bilo zelo zanimivo, kako so se po najavi kandidature Brgleza vsi začeli spraševati, kaj bo zdaj storil Kučan. In kaj je storil? Dal je širšo podporo. Po mojem mnenju je namreč dojel, da je z ekskluzivno podporo Nataši Pirc Musar razdelil volilno telo, kar bi lahko bilo nevarno," je nadaljeval Gregorčič, ki ga tokratne volitve zelo spominjajo na leto 2007. "Tudi takrat ni bilo zelo močnih kandidatov. Najmočnejši obraz je bil takrat Lojze Peterle, ki je sicer v prvem krogu s 30-odstotno podporo tudi zmagal. Proti njemu pa so se borili Danilo Türk, Mitja Gaspari in Zmago Jelinčič," je še dejal Gregorčič.



Pirc Musarjeva proti Brglezu

"Čeprav so usta Nataše Pirc Musar polna morale in etike, pa vidimo, da ko je ranljiva, hitro pozabi na svoje uradne vrednote. Gladko pride v šolo in zlorabi otroke za svojo kampanjo," pa dejanja trenutne vodilne kandidatke po anketah vidi Miran Videtič.

"Ne zdi se mi konkretno, da mediji omenjenega dogodka niso bolj problematizirali. Zdi se mi, da nižje od zlorabe otrok in živali v namene ozkih političnih ambicij zelo težko pridemo," je še dejal Videtič in poudaril, da Nataše Pirc Musar še nismo videli pod pritiskom odločevalcev in javnosti.

"Brglezu se je kandidatura pravzaprav zgodila. Če bi mu uspelo priti v drugi krog, je velik favorit za zmago," je dejal Videtič. Z njim se je strinjal tudi Gregorčič, ki je še poudaril, da bo Brglez, če bo dobil širšo podporo, torej predvsem Gibanja Svoboda, brez težav premagal Natašo Pirc Musar.

Zakaj kandidira Cigler Kralj?

"Resna stranka, kot je NSi, si ne more privoščiti, da ne bi imela svojega kandidata za predsednika države. Tudi če mu v prvem krogu ne uspe. Če Ciglar Kralj dobi več kot 10 odstotkov glasov v prvem krogu, bi dosegel neverjeten uspeh," je poudaril Videtič. "Ciglar Kralj ne more veliko izgubiti s tem, da se je podal v predsedniško tekmo. Bo pa glede na rezultat v prvem krogu vedel, kakšen je sploh njegov domet v slovenski politiki," je še dejal Videtič.