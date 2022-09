Ura moči: "Ministrica Bobnarjeva, kaj pa, če bi šlo za vašo hčer?"

"Notranja ministrica Tatjana Bobnar naj stopi pred kamere in napove svoj odstop. En mesec se nekemu policistu ni uspelo prisvaljkati do Smodeja in ga vsaj vprašati, ali so obtožbe resnične," je v oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem o aferi Fotopub dejal analitik Edvard Kadič. "Zato javno sprašujem ministrico. Ali bi se enako odzvala, če bi šlo za njeno sestro ali hčer," je še dejal Kadič.