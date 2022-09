"Moja informacija je taka, da je to zelo močno zakuhala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Po hodnikih se govori, da naj ne bi marala Marte Kos in da je dosegla, da se je stranka Gibanje Svoboda obrnila proti Marti Kos. To naj bi bila tista osebna spremenjena okoliščina, zaradi katere je Marta Kos odstopila," je v oddaji Ura moči na Planet TV povedal politični komentator in analitik Peter Gregorčič. V oddaji je poleg Gregorčiča sodeloval politični analitik Miran Videtič.

Po besedah Petra Gregorčiča je to, da te najprej podpre 41 ljudi, potem pa ti kar naenkrat te podpore ne izkažejo več, zelo močna spremenjena osebna okoliščina, a dodaja, "da je Marta Kos zelo z levo roko vzela to kampanjo". Dodal je, da bo zelo zanimivo videti, koga bo podprla stranka Gibanje Svoboda. Miran Videtič pa je poudaril, da sta Marto Kos prizadeli dve stvari, pisanje Bojana Požarja o berlinskih rabotah in nepodpora Milana Kučana.

"Če bi bil jaz premier, Švarc Pipanova ne bi bila ministrica"

V nadaljevanju so komentirali tudi Dominiko Švarc Pipan, ki na blejskem strateškem forumu ob besedah predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, da "Putin ne sme zmagati v tej vojni, ampak mora zmagati Ukrajina", ni ploskala.

"Če bi bil jaz premier, Dominika Švarc Pipan ne bi bila ministrica za pravosodje, to pa zato, ker se mi zdi sila sporno z moralnega in etičnega vidika, da v slovenski vladi sedi nekdo, ki je kot zunanji pravnik sodeloval pri obrambi takega klavca in morilca, kot je Radovan Karadžić. Če si ti odvetnik nekoga takega, verjetno ne sodiš v vlado. Švarc Pipanova pa ni bila odvetnica, ampak zunanji pravni ekspert, kar pomeni, da je verjetno pomagala z informacijami, ki jih je dobila, ko je bila del tožilstva v Haagu. Če hočemo biti neka resna država, taki ljudje ne sodijo v slovensko vlado. Od dneva imenovanja te dame je ta zgodba, kar se tiče ministrstva za pravosodje, zame nepomembna zgodba in tudi ta aplavz, neaplavz ni pomemben, je pa verjetno želela opozoriti nase, po moji oceni spet na neki neprimeren način," je dejal Videtič.

Robert Golob se je prejšnji teden srečal s francoskim predsednikom Emanuelom Macronom v Parizu. "V tem primeru je Golob Macronu naredil večjo uslugo kot Macron Golobu," to pa, kot pravi Videtič, zato, ker je francoski voditelj Macron po teh volitvah, ki niso bile tako zelo prepričljive, kot bi si želel, ranljiv in zdaj svojo vlogo išče tudi znotraj Evropske unije. "Dvomim, da bomo imeli kaj od tega," je dodal.

Gregorčič: Moja ocena vladi je delno negativna

Pokomentirali in ocenili so tudi prvih sto dni dela Golobove vlade. Politični analitik Peter Gregorčič jih je primerjal s prejšnjo vlado. "Tako Janševa kot Golobova vlada sta delovali v razmerah, povezanih z vojno v Ukrajini in boleznijo covid-19. Janševa vlada je v nekaj tednih sprejela protikoronske ukrepe, medtem ko si je ta vlada vzela celih sto dni, da zdaj daje neke zakone za boj proti draginji. Po moji oceni zato, ker se je v tem času ukvarjala s svojo kadrovsko politiko. Gre za neko koalicijo lačnih ust in ta usta je treba nahraniti," je dejal Gregorčič.

"Najbolj pa me skrbijo razmere v zdravstvu," je dodal. Glede na to, da imajo tako močno koalicijo, je pričakoval, da bodo to zadevo uredili. "Tudi sam sem ostal brez družinskega zdravnika in novega ne morem dobiti. SD je obljubljala 30 dni do specialista, zdaj je minilo že sto dni in na področju sistemskega zdravja vsaj jaz ne vem, da bi se kaj zgodilo. S tega stališča je moja ocena vladi delno negativna. Poleg tega je Gregorčič izpostavil šolski sistem, ob začetku šolskega leta imajo namreč težave s pomanjkanjem kadra.

Golobovi novinarji

Izpostavili so še novinarske zgodbe, neposredno povezane z Robertom Golobom, ki ima v poslanski skupini dve novinarki.

"Cel portal Necenzurirano je prestopil v Gibanje Svoboda," je dejal Požar, Gregorčič pa je dodal, da je bil Necenzurirano projekt, ki se je iztekel. "Te ljudi je treba nagraditi in jih nekam namestiti. Vsak od nas ima tudi neko osebno usmerjenost, med novinarji in kulturniki je več levo kot desno usmerjenih. Pojavlja pa se še druga težava. Pozicije so dobili trije, štirje novinarji, za Goloba pa jih je delalo nekaj več. Med njimi se vzbuja neka zavist," je dejal Gregorčič.

Obiski nevladnikov pri Robertu Golobu: "Moral bi prijaviti lobistične stike"

"Ne vem, zakaj je del slovenske javnosti tako zgrožen. Golob je vnaprej napovedal, da bodo to njegovi partnerji. Koliko je to upravičeno, je pa drugo vprašanje. Če sprejmeš nevladnike, sprejmi take, od katerih ljudje nekaj imajo," je bil jasen Videtič, Gregorčič pa je dodal, da bi bilo prav, da bi povabil vso civilno družbo, ne zgolj določenih. "Te organizacije imajo poseben status pri Robertu Golobu. To so neke vrste neformalne lobistične skupine, zato bi po mojem mnenju morali prijaviti lobistične stike," je dejal.

Videtič: Tekma v opoziciji je dobra za demokracijo

Tudi v opoziciji poteka tekma. "SDS je startala hitro in učinkovito, NSi pa bolj premišljeno. To je tudi dobro za demokracijo, da imamo v opoziciji neke stranke, ki pa niso čisto enako misleče," je presodil Videtič.

Gregorčič meni, da so prvi nastopi opozicije pričakovani. "SDS ni nič umirila svoje retorike, še vedno vztraja na njej in išče vsako napako Goloba in jo poskuša postaviti pod povečevalno steklo ter iz nje skovati neki politični dobiček. NSi ravna nekoliko bolj taktno, se je v tej fazi umaknila, v ozadju lobira tudi za določene pozicije. Tukaj se bo zelo verjetno sklepalo o spremembi volilne zakonodaje. Tukaj je SDS na enem bregu, drugim pa ustreza, da bi se zadeva spremenila. Čisto vse stranke razen SDS morajo pri tem sodelovati, če želijo doseči 60 glasov," je pojasnil Gregorčič.

V SDS kroži informacija, da bo ta vlada kmalu padla. Gregorčič trdi, da SDS to retoriko uporablja, da hrani svoje volilno telo. "Tej tezi ne verjamem," je povedal in dodal, da bo po njegovem mnenju ta vlada preživela mandat.

Druga stvar, ki kroži, pa je, da bi se NSi lahko kmalu znašla v koaliciji. "Mislim, da je NSi v veliki skušnjavi, da bi to naredila, menim pa, da se zelo dobro zavedajo, da jim, če bodo to naredili, in to brez SDS, njihovo volilno telo tega ne bo odpustilo in se lahko zelo zdesetkajo na naslednjih volitvah. Strateško so v veliko bolj težavnem položaju, kot je SDS," trdi Gregorčič.

Priložnostni piknik na Pohorju pri Bojanu Požarju sprožil val očitkov zaradi Petra Gregorčiča

Bojan Požar je na Pohorju pripravil priložnostni piknik in potem na družbenih omrežjih objavil fotografijo. Prejel je več kot tisoč všečkov, so se pa nekateri obregnili ob nekatere goste. Na udaru je bil Peter Gregorčič, predsednik programskega sveta RTV Slovenija. Očitali so mu, da je na pikniku s komentatorji Ure moči izdajal poslovne skrivnosti RTV Slovenija.

Kot je povedal Gregorčič, se druži z različnimi ljudmi. "Zanimivo se mi zdi, da so nekateri novinarji udarili čez prejšnjo vlado, češ da omejuje človekove pravice z odloki, medtem ko zdaj meni jemljejo ustavno pravico združevanja s komerkoli. Jaz se lahko v prostem času družim, s komerkoli se želim. Šlo je za prijetno prijateljsko druženje," je dejal, Videtič pa je sklenil: "Ne moreš drugega, kot da se nasmeješ."