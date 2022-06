Turk: Golob, namesto da bi osvobajal ljudstvo, osvobaja lastno denarnico #video

"Spomnim se, ko je Marjan Kramer v času finančne krize opustošil NLB in iz nje spravil milijon evrov nagrade. Golob je zdaj potegnil 1,9 milijona. To je ta retorika. Kot v živalski farmi Georgea Orwella. Golob, namesto da bi osvobajal ljudstvo, kot je napovedal, očitno osvobaja lastno denarnico," je v oddaji Ura moči svoje mnenje izrazil politični komentator Boštjan M. Turk.

Turk meni, da takšni vzorci vedno delujejo: "Ves čas prihaja nekdo iz ozadja iz državnih podjetij in se predstavlja z najlepšimi besedami. Na koncu pa se vse konča pri denarju in osebnih interesih. To je popolnoma v nasprotju z vsako logiko demokracije, resne politike in odgovorne države."

"Ker ima toliko denarja, je zagotovo nekoruptiven"

Golob je sicer obljubil, da bo nagrado v vrednosti 1,9 milijona evrov podaril humanitarnim organizacijam. Peter Gregorčič upa, da se bo tega držal, postavlja pa si tri vprašanja: "Prvo vprašanje je, ali se bo tega držal. Drugo je, s kakšnim namenom grejo ta sredstva humanitarnim organizacijam in predvsem katerim. Tretje vprašanje pa je pranje denarja. Jaz verjamem, da Robert Golob ni koruptiven in tega ne počne. Ne smemo pozabiti, da so ga volivci volili ravno zaradi tega."

Gregorčič poudarja, da so podporniki Roberta Goloba prepričani o stališču, da je Golob zagotovo nekoruptiven, saj ima dovolj denarja. "Gre za zelo zanimivo stališče, ki pa ni delovalo pri Bošku Šrotu. Privatiziral je Pivovarno Laško, kjer je dobil dovolj sredstev, da bi bil samostojen, ampak se ni ustavil. Privatiziral je še nekaj drugih državnih podjetij. Argument, da ima nekdo visoko nagrado in je nekoruptiven, ni nujno vedno resničen," poudarja.

Komentatorji so spregovorili tudi o seznamih zamenjav v javni upravi. Gregorčič je mnenja, da je javna uprava potrebna "prevetritve", zato s tega pogleda to potezo pozdravlja. "Problematično je zgolj to, da je bila javna uprava predstavljena z navdihom revanšizma. Osebno mislim, da gre za osnovno premiso te vlade, ki je kampanjo vodila z glavno mislijo, da je bila prejšnja oblast nelegitimna. Po njihovem mnenju so nelegitimne vse zaposlitve, vsi ukrepi, ki so jih sprejeli, in vsi zakoni," meni.

Dodaja pa, da so s tem morali začeti zato, da so zadovoljili svoje volivce. "Je bil pa vseeno neprijeten občutek tako z desne kot z leve strani. Mislim, da je celo Miro Cerar rekel, da ima ob tem neprijeten občutek," poudarja. Z njim se strinja tudi Turk, ki je dejal, da je Miro Cerar, "ki je prišel po istem vetru kot Golob, jasno opozoril, da se takšnih stvari ne dela".

Voditelj oddaje Bojan Požar je navedel tudi primer odstopa direktorja NIJZ Milana Kreka. Opozoril je, da se ne spomni primera, da bi predsednik vlade na seji vlade grozil kakemu visokemu uradniku z medijskimi napadi, če ne bo odstopil.

Turk je komentiral, da to kaže samo na strukturo te oblasti: "Ta oblast je ponotranjila medije in mediji so ponotranjili oblast. Igrajo z roko v roki, kar je absolutno nesprejemljivo. Obstaja delitev oblasti na tri veje in mediji so tisti, ki te veje nadzorujejo. Tako bi moralo biti, če bi država normalno delovala."

Opozoril je tudi na vprašanje prioritet: "Ali je v času inflacije in dražitev prioriteta direktor nacionalnega inštituta? Pri tem gre samo za dokazovanje moči, da se kaznuje, odstrani najbolj izpostavljeno figuro iz obdobja prejšnje vlade. To je popolnoma nesprejemljivo. Krek je bil človek, ki je bil na položaj postavljen v najhujšem času. In glede na to, da smo epidemijo še kolikor toliko dobro odnesli, ne vidim, kje bi mu lahko človek očital karkoli takšnega."

Spregovorili pa so tudi o združitvi strank LMŠ in SAB z Gibanjem Svoboda. Turk je poudaril, da gre za komponirane stranke, ki nosijo imena. "Mene je lahko Črnčec prepričal o vsem, ni me pa nikoli prepričal, da je njegov primarni interes interes države ali republike. Damjan Črnčec je vedno sledil svojim primarnim kariernim interesom ter se premikal z leve polovice na desno in obratno. Kdo ve, kje bo končal. Takšni ljudje, po mojem mnenju, karierno nimajo na vrhu ministrstva za obrambo, kaj iskati," je zaključil.

Zakaj je Golob hotel, da imajo ministrstva celo ekipo iz iste stranke? Gregorčič je mnenja, da zato, da ne bi druge stranke posegale v njegove vitalne interese, ki so predvsem na področju energetike.