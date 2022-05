Videtič v oddaji Ura moči: To je pretirano, to je nadgradnja orbanizma #video

"Do nastopa Goloba sem mislil, da se zakone menja zaradi tega, ker so zastareli, slabi, da jih pa menjaš zaradi tega, da lahko rušiš ljudi, pa se mi zdi malo pretirano in mislim, da gre to tudi nad Orbana. Govorimo lahko o nadgradnji orbanizma," je v oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem dejal politični komentator Miran Videtič. Poleg Videtiča je tokrat aktualno politično dogajanje komentiral še Boštjan M. Turk.

Miran Videtič je izrazil tudi svoje mnenje o novih kadrih. "Priča bomo novi delitvi prek ideologije, ne pa delitvi oziroma odhodom tistim, ki niso sposobni."

Golob ima možnost demontaže države

"Prvič po tridesetih letih ima mandatar s to večino, s takim programom in z Levico, ki jo je v ta program vkomponiral, možnost dekonstrukcije, demontaže države kot celote. On ima to moč, Janša je to moč imel, ampak jo je izkoristil v nasprotni smeri," je komentiral Boštjan M. Turk. Prisluhnite, v kakšni smeri.

Spregovorili so tudi o novih političnih obrazih, pri katerih se je po mnenju Videtiča pokazalo, "da so politiko premaknili v estradništvo, pri čemer je pomembno biti ljudem všečen. "Kot bi šlo za nek Big Brother," je dodal.

Izogiba se zunanji politiki

Sogovorniki so izpostavili še en zanimiv vidik, ki so ga opazili pri novem mandatarju. Kot je dejal Videtič, se Golob "zunanje politike izogiba kot hudič križa, ker nima razvejane socialne mreže na mednarodnem parketu." Vendar pa temu ne bo mogel ubežati, so se strinjali.

"Slovenska levica ima doktrino zunanjega sovražnika. Ne verjamem, da bi se karkoli spremenilo z umikom Janše;" je še povedal Videtič.