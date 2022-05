Videtič v Uri moči: Golob ni Drnovšek #video

"Razlika med LDS in Gibanjem Svoboda je v tem, da je članstvo LDS skrbelo za to, da je dr. Drnovšek zdrav in da je z njim vse v redu, ker je bil on tisti, ki je vlekel LDS naprej. Tukaj je zadeva drugačna. Tukaj bodo ti 'dizajnerji' ohranjali stranko in ne Roberta Goloba. Če Golob vrže puško v koruzo, vlada ne bo padla. Če se Golob strga z verige, bodo zamenjali njega, ne bodo razbili cele stranke. Iz te razdrobljenosti so morali najti neko skupno zgodbo, ki lahko dobi od 350 do 400 tisoč glasov. Glede prihodnosti gospoda Goloba, to ni Janez Drnovšek, njega se v LDS ni dalo kar tako zamenjati, niti ni prišlo nikomur na misel, da bi ga zamenjal. Gospod Golob je posledica Gibanja Svoboda, ni pa Svoboda posledica Goloba," je v tokratni oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem na Planet TV povedal politični analitik Miran Videtič.

"Zgodba je vedno enaka. Milan Kučan pove: to je ta izbranec, tokrat je bil to Robert Golob, mediji dobijo signal, da ga razglasijo za prihodnjega predsednika vlade. Temu se priključijo ankete javnega mnenja, ki to potrdijo, voditelji KUL-a se vdajo in naredijo samomor, ko izpadejo iz parlamenta. Ampak ljudje gredo na volišča in volijo kot hipnotizirani." S temi besedami je volitve v Sloveniji povzel voditelj Bojan Požar. Gost Miran Videtič se je z njegovimi ugotovitvami strinjal in dodal: "To je moč medijev oziroma dveh medijev, RTV Slovenija in POP TV. Očitno imajo neverjetno moč."

Videtič o Golobiču: Bil je neprepoznaven

Gosta Miran Videtič in Peter Gregorčič sta komentirala tudi nastop Gregorja Golobiča v oddaji Tarča na RTV Slovenija. "Bil je precej neprepoznaven in ne mislim toliko fizično kot pa po njegovem nastopu. Vse, kar mu je bilo za verjeti, je to, da ne mara Boruta Pahorja. To je vse, tisto o Levici, da je skrajna politična stranka, se ne morem strinjati, tudi prijazna beseda do gospoda Goloba me je presenetila. Od gospoda Golobiča sem pričakoval več, saj je on ne nazadnje tisti, ki je od samega začetka spremljal njegovo pot in veliko ve o njem," je povedal Videtič in dodal, da je imel občutek, da je prišel Golobič v oddajo jasno povedat, da Levica spada v koalicijo, "seveda tudi zaradi njegovih načrtov."

Po njegovem mnenju se zdaj začnejo težje stvari, kako se bodo ljudje v omrežju dogovorili za ta plen. "Glede na to, da je Golob dobil veliko preveč, kot so pričakovali, je ta trenutek šok veliko večji," je prepričan Videtič.

Bi morala Tanja Fajon zaradi slabega rezultata SD odstopiti?

Po mnenju Videtiča bi morala predsednica SD Tanja Fajon odstopiti, Luka Mesec je po njegovih besedah korektno ponudil odstop, prihodnost LMŠ in SAB pa vidi znotraj Gibanja Svoboda. "Mene boš težko prepričal, da je Tanja Fajon zmagala. Po vsakih volitvah je umetnost iskanja besed, kako svoj rezultat predstaviti kot zmago. Jaz trdim, predvsem za SD, ki je tradicionalna, močna stranka, spomnimo se besed Dejana Židana, ko je predajal žezlo SD-ja, je rekel, da je to nova predsednica vlade, da bi morala v nedeljo odstopiti. Zato se jim tudi tako mudi s sestavljanjem vlade. Lažje je zapreti usta kritični masi v stranki, podeliš nekaj mandatov in pod preprogo spraviš resnične težave. A težave ostajajo in prepričan sem, da je tudi v SD kritična masa ljudi, ki ne bo dobila nekih položajev in ki bo začela postavljati vprašanja," je prepričan Videtič.

Gregorčič: Če jim to uspe, lahko vladajo kar nekaj mandatov

"Levica je bila zadnjih nekaj volitev šibka, ker je bila razdrobljena. Lahko je dobila volitve, a so se hitro sprli. Zdaj so naredili potezo, ki jo je v Studio City 1. marca 2021 že napovedal Jože P. Damjan, ko je rekel, da so SAB in LMŠ ter tudi DeSUS prazne stranke, ki jih bodo ukinili, Levico in SD bodo ohranili in naredili prostor za novo liberalno stranko s socialno noto. S KUL-sporazumom so te stranke prisilili, da so tekmovale z Levico, premaknile so se skrajno levo. Novost teh volitev je bila antijanša koalicija, ne zgolj antijanša. Vse koalicijske stranke so zaklenili na desno in naredili lepo sredino, kamor so namestili novo stranko, ki je na volitvah dosegla fantastičen rezultat. Zanjo je glasovalo 400 tisoč volivcev, kar se je nazadnje zgodilo LDS leta 2000," je pojasnil Peter Gregorčič, politični komentator in predsednik programskega sveta RTV Slovenija.

Po njegovem mnenju vedo, da imajo idealno priložnost za okrepitev levice znotraj ene stranke: "Prazne stranke LMŠ in SAB se zaradi ega svojih voditeljev niso mogle ničesar dogovoriti in tako so izpadli iz parlamenta. Zato toliko govora o tem, da jih bodo povabili v vlado. S tem bodo levico konsolidirali znotraj ene stranke, podobno kot je v 90. letih naredil LDS. Tukaj se jim mudi, to morajo narediti do jeseni, zato da bodo šli lahko na lokalne volitve združeni, sicer jim teh frakcij ne bo uspelo držati pod eno streho. Če jim to dobro uspe, mogoče lahko vladajo kar nekaj mandatov."

Gregorčič: To je naloga Nove Slovenije

"Mislim, da je SDS dosegla maksimalen rezultat. Podobno je dosegla pri Pahorju leta 2008, ko je zanje glasovalo več kot 300 tisoč volivcev, tokrat nekaj čez 277 tisoč. Vsi volivci so se aktivirali in to je njihova volilna baza. Glede na to, da so izjemno toga stranka, jaz stavim na NSi. Naloga NSi je, da naredi premislek, kako bi tudi presegla SDS. V parlamentu sta SDS in NSi in slednja je bogatejša za ministrsko izkušnjo. V preteklosti so imeli težave z izjemno mladimi politiki, ki so videti premladi. Vsi njihovi ministri so stari okoli 40 let, a zdaj prihajajo v prava leta in prihaja njihov čas," je prepričan Gregorčič.

V nadaljevanju pa je izpostavil tudi težavo, ki jo je prinesel volilni rezultat stranke Povežimo Slovenijo, ki ni prišla v parlament.