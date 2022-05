Ura moči: ambicija po oblasti, "našizem" in počistili bomo vse - to je golobizem #video

"Govorijo o tem, da bodo počistili vse, kar je treba počistiti, zato da bodo lahko prosperirali naslednjih osem let, o čemer je Robert Golob že večkrat govoril. Da se tega loteva projektno, nikakor ne za štiri leta, in da bodo potem videli, kam jih peljejo poti, kar pomeni, da je v ozadju verjetno ambicija desnico dotolči do konca," je v oddaji Ura moči razmišljal Edvard Kadič.

"Pri tem gre za nekakšno artikulacijo tega, kar jaz imenujem golobizem, ta ima tri ključne dimenzije, ki jih prepoznavamo v političnem polju. Mislim, da gre za eno od najbrutalnejših frakcij ali pa struj, ki smo jih bili deležni v političnem polju. Golobizem je poimenovan predvsem po Robertu Golobu, ki predstavlja simbol brutalnega iskanja dobička in koristi ter naskoka na oblast za vsako ceno," je opozoril komentator Edvard Kadič.

"Po naključju se ta golob pojavlja še v dveh priimkih, in sicer pri Goluboviću, s svojo znamenito izjavo, da so novinarji spregledali, ker so bili prej desni, potem pa so postali normalni, kar pomeni, da gre za simboliko 'našizma'. To se pravi, v redu so tisti, ki so naši, nasprotni pa niso v redu. V Tarči pa je Gregor Golobič manifestiral neverjeten revanšizem, torej nekakšno frustracijo in pristop k temu, kako je treba postopati in zamenjati. In ko vidimo te tri tokove, ki se zlivajo v golobizmu, nas je lahko upravičeno strah," je dodal Kadič.

O medijih in negativnem sentimentu

"Levemu polu je uspelo kapitalizirati to negativno čustvo, ki je bilo vzgajano dve leti. Če je komu to težko razumeti, če neka reklama o Hofer ceni traja pol leta, mi to vemo. Pri tem pa dve leti prek novic in člankov poslušamo, kako je bila ta vlada slaba, in na to so naložili strateški pristop. Dve leti niso ustvarili ničesar pozitivnega o tej vladi," je o rezultatu volitev in o tem, zakaj je Golobu uspel odličen rezultat, povedal Kadič.

"Volitve so dobili mediji, ker jim je uspelo znoreti ljudi, da so 24. aprila naredili globinsko dejanje zoper zdravi razum in odločili, kot so odločili. Da to narediš sredi dveh katastrof, covida in vojne v Evropi, je eksperiment in dejanje zoper zdravi razum," je povedal Boštjan M. Turk.

V vlado celo izpadli iz parlamenta?

"Vso levo srenjo, ki je trenutno v igri, vidim kot enoten bazen, kot to poskušajo prikazati na zunaj. Za navidezna zmagovalca SD in Levico je katastrofalno, da sta ogromno izgubila. Imperativ je zasesti položaje za naslednjih osem let, da bodo pod nadzorom finančni tokovi in tokovi vpliva ter tokovi vpliva na medije," je povedal Kadič.

O Štefančiču in odpovedi pogodbe

"Pred leti smo bili priča podobnemu dogajanju v zvezi s Pavletom Ravnohribom, ki so mu odpovedali pogodbo, oddaja Male sive celice pa se še vedno nadaljuje. Z nadzorom medijev se preprosto ustvarja psihoza, da so Goloba vrgli iz GEN-I in da so z RTV vrgli Štefančiča, v resnici pa je obema potekla pogodba, tako kot lahko meni ali pa tebi," je povedal Kadič.

O Studiu City

"RTV je podrejena miselnemu sentimentu levice, Štefančič je nosilec prapora in je pozicioniran v smeri levega ekstremizma. A noben ekstremizem, niti ne levica, še najmanj pa tranzicijska levica, ni toleranten do drugega. Teh ljudi so polna usta o demokraciji in javnosti, saj izključujejo ljudi, ki gledajo na svet drugače," poudarja Boštjan M. Turk.

Pop TV in Kanal A s tožbo nad Telekom

Pop TV in Kanal A sta proti Telekomu Slovenije vložila protitožbo, češ da ju je ta zadnjih pet let plačeval premalo. Več o tem spodaj v videoposnetku.