"Če je alternativa skrajno levičarstvo, potem se nam obetajo precej težki časi, saj bodo ljudje, kot je napovedal že Ivo Boscarol, kmalu dojeli, kaj se v resnici v ozadju skriva. Nekaj časa bo to valjanje človeškega razuma še teklo, dokler bodo to podpirali še osrednji mediji, sčasoma pa se bo vedno več racionalnih ljudi vprašalo, kaj je zdaj to. Da na primer nekdanjemu ministru Šušteršiču v oddaji mirno povedo, da nima pojma in da je on zavozil državo v vladi, v kateri je deloval. To se ne more dobro končati na tak način," je povedal Edvard Kadič. Voditelj Bojan Požar se je z gostoma dotaknil predvsem retorike najverjetnejšega kandidata za mandatarja Roberta Goloba in njegovih sodelavcev, kadrovanja in besede fašizem.

"Gre za socialistične floskule, ki prikrivajo 'turbokapitalizem' in v tem primeru od sebe daješ neke izraze, neke nalepke in to delaš v presežnikih. 'Mi bomo to naredili čez pet let, boste videli, kako bo nekoč v prihodnosti.' Sam pa tukaj in zdaj izvajaš najbolj brutalen 'turbokapitalistični' pristop. Zato kot sem že omenil v eni izmed teh oddaj, gre za golobizem, na eni strani torej skrivanje za socialističnimi floskulami in kapitalizem, na drugi strani pa revanšizem," je Golobovo retoriko razčlenil Edvard Kadič.

Več na spodnjem videoposnetku.

O slovenskem "hlapčevstvu"

"Golob nima nobenega razmerja do resničnosti besed, ki jih postavlja v prostor. Recimo tole o hlapčevstvu, to, kar je povedal v prvotni izjavi, spominja na Cankarja in na elektriko in na zahodno evropske modele gospodarstva, potem doda še Mongolijo ali pa Atlantido, kar je spustil, tam je tudi socializem. On nima razmerja do govorjenega, gre pa za retoriko obujanja in mi Slovenci nismo narod hlapcev. Mi smo priden narod in smo se osamosvojili v najtežjih razmerah in to izpeljali na način, da smo imeli najmanj žrtev. Za to potrebuješ pamet, pogum, srčnost in vse lastnosti, ki jih hlapčevstvo ne izraža," je o retoriki najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba povedal Boštjan M. Turk.

O fašizmu

"Če je neka oseba proti ženskam, proti rdečim čevljem, proti stroki, se jo pod Golobom takoj označi fašista. Torej gre za popolno ideološko nadvlado 'samo po naše in nič drugače', to je čista oblika fašizma," je v oddaji Ura moči označevanje za fašiste in retoriko v parlamentu komentiral Edvard Kadič.

Igra desnice "po pravilih" že izgubljena tekma?

"Zakaj je narobe, če ima nekdo o neki stvari svoje mnenje, v tem primeru mislim, da gre ta družba v napačno smer. Igra, ki jo igra desnica po pravilih z nekom, ki ne igra po pravilih, je že vnaprej izgubljena tekma. Če se bo nadaljevalo tako, se bo ali prisililo nekoga, da igra po pravilih, ali pa družba ne bo več igrala po pravilih. Pri tem pa že vemo, kako se to konča," je o agresivni promociji povedal Kadič.

Več na spodnjem videoposnetku.

"Ta trenutek se dogaja tudi medgeneracijski prestop in ta negativna selekcija, ki je prisotna predvsem na levi strani zadnjih nekaj let, je pokazatelj tega, da gre za plitev kadrovski bazen. Starejši imajo dobro plačane pozicije in tisti, ki so politično angažirani, vlečejo nekako svoje poteze. Nekoliko mlajši pa so tu, a zdi se, da je to vse, kar je, in da je kriterij nekoliko padel," je še o kadrovskem pomanjkanju in kadrovanju na visokih funkcijah povedal Edvard Kadič.

Več na spodnjem videoposnetku.