To je posebna naloga, ki jo je dal Golob Damirju Črnčecu #video

Peter Gregorčič je dodal, da je Golob Črnčeca vzljubil, potem ko je predlagal KUL in Gibanju Svoboda, naj se ne napadata.

Poudaril je, da kadrovanje kaže tisto, kar so že ves čas govorili, da gre torej za konsolidacijo levega pola, v katerem sta Bratuškova in Šarec.

O prihodnosti SAB in LMŠ je spregovoril drugi komentator, Miran Videtič. "Računam, da se bo jeseni oblikovala resna vlada oziroma resna politična stranka. Nekateri bodo sami občutili, nekaterim bodo povedali, tudi če so ministri, da bodo ministri uradno še nekaj časa, a da bo resorje vendarle vodil nekdo drug. To bi se lahko precej hitro zgodilo v resorjih, ki jih bosta prevzela SAB in LMŠ."

Videtič se je dotaknil tudi novega državnega sekretarja za nacionalno varnost, diplomata Andreja Benedejčiča. "Nimam nič proti temu, da je nekdo ljubitelj ruske poezije, umetnosti, športa, carske Rusije, je pa težava, če je nekdo ljubitelj trenutnega kremeljskega režima," je dejal.

Gregorčič je med novim kadrom pokomentiral Danijela Bešiča Loredana, novega ministra za zdravje. "Vprašanje je, kako mi definiramo desnost, levost. Če gledamo, da je on tisti, ki zagovarja neki srednji sloj, potem zagotovo zagovarja svoje kolege. S tega stališča njegovi vidiki o davkih in plačilu za delo ne morejo zelo sovpadati z mnenjem Luke Mesca," je dejal Gregorčič, a dodal, da je to zgolj njegovo ugibanje.

O spremembah na DUTB. Zakaj se tako mudi?

"Kot mi je znano, ima prejšnja vlada, torej Šarčeva, del premoženja Salomona Martina Odlazka, okoli 45 odstotkov, pri čemer je bila po mojih informacijah zelo zanimiva pogodba. Odlazek ima namreč predkupno pravico. Če pa tega ne more kupiti, pa ima veto na prodajo, kar pomeni, da je imel finančni vzvod za državni denar," je Gregorčič opisal primer, ob tem pa dodal, da je bil Franci Matoz za neizvršnega direktorja imenovan zato, ker je on edini sposoben, da to "odklene". Kako lahko Matoz po mnenju Gregorčiča razreši ta primer, pa si lahko ogledate v spodnjem videu.

"S to damo bo še hudič"

Videtič pa je za konec pokomentiral tudi nastop predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. "V tem svojem ekspozeju je predsednica uporabila besedo zaplinjenje. Jaz bi ji predlagal, da zdaj, ko je na državni funkciji, premisli, preden uporabi te težke besede. Zelo skrbno jih je treba izbirati. Ona jih ne izbira, temveč strelja. Prvi vtis, ki ga daje, je, da je osebne frustracije izpolnila z vstopom v politiko, z naglim skokom, z državniško funkcijo, ni pa še prilagodila svojega vedenja, retorike vsemu temu," je pojasnil Videtič.

Izdal je tudi, da mu je pred nedavnim nekdo iz Gibanja Svoboda rekel, da bo "s to damo še hudič. Videti je, da se je ta hudič začel dogajati".