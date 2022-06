Z nastopom Golobove vlade so mu zaprli usta: "Gre za politično motivirano potezo"

"Miran Videtič je namreč že nekaj časa uslužbenec podjetja ELES, prav tako je tudi že nekaj časa gost v določenih oddajah, ki na kritičen način obravnavajo dogajanje v slovenski politiki in družbi. Vendar to do zdaj njegovega delodajalca očitno ni motilo," pravijo pri ZNP.

"Posebno skrb zbuja dejstvo, da se prepoved javnega nastopanja Miranu Videtiču ujema z nastopom nove vlade. Miran Videtič je namreč že nekaj časa uslužbenec podjetja ELES, prav tako je tudi že nekaj časa gost v določenih oddajah, ki na kritičen način obravnavajo dogajanje v slovenski politiki in družbi. Vendar to do sedaj njegovega delodajalca očitno ni motilo. Do spremembe je prišlo v trenutku, ko se je zamenjal nadzorni svet tega državnega podjetja, ko so bili vanj imenovani ljudje iz vrst vladajoče koalicije. Zato je mogoče upravičeno sklepati, da je omenjena prepoved povezana z določenimi Videtičevimi kritičnimi ocenami delovanja nove vladajoče garniture," opozarja ZNP.

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) obsojajo prepoved nastopanja v oddaji Ura moči na Planet TV, ki jo je podjetje ELES pred kratkim izreklo svojemu uslužbencu Miranu Videtiču, sicer rednemu komentatorju te oddaje. Pri ZNP menijo, da pri tem ne gre samo za drastično omejevanje pravice do izražanja stališč omenjenemu posamezniku, ampak za napad na medijsko svobodo v tej državi.

Vsako podjetje sicer lahko s svojimi internimi pravili do neke mere ureja obnašanje svojih zaposlenih, poudarjajo pri ZNP. "Nikakor pa jim nima pravice na splošno prepovedati javnega izražanja stališč o družbenih vprašanjih. To je namreč ustavno zagotovljena pravica. In kakršenkoli interni akt podjetja, ki to pravico omejuje, je mogoče smatrati za protiustavnega," so zapisali pri ZNP.

Kritična obravnava dogajanja v politiki in družbi

Posebno skrb društvu vzbuja podatek, da se prepoved javnega nastopanja omenjenega komentatorja ujema z nastopom nove vlade. "Miran Videtič je namreč že nekaj časa uslužbenec podjetja ELES, prav tako je tudi že nekaj časa gost v določenih oddajah, ki na kritičen način obravnavajo dogajanje v slovenski politiki in družbi. Vendar to do zdaj njegovega delodajalca očitno ni motilo," pravijo pri ZNP in dodajajo, da se je to spremenilo v trenutku, ko se je zamenjal nadzorni svet tega državnega podjetja in ko so bili vanj imenovani ljudje iz vrst vladajoče koalicije.

"Zato je mogoče upravičeno sklepati, da je omenjena prepoved povezana z določenimi Videtičevimi kritičnimi ocenami delovanja nove vladajoče garniture," so zapisali pri ZNP. Prepoved javnega nastopanja, izrečeno omenjenemu komentatorju, v ZNP štejejo za politično motivirano, zato podjetje ELES pozivajo, da jo nemudoma umakne.

Videtič je za Siol.net razlog za propoved našel v prihodu novega nadzornega sveta. "Razumem poslovodstvo in za zdaj bom ta kodeks upošteval. Bom pa pridobil tudi pravno mnenje o veljavnosti takega člena v kodeksu," je še dejal.