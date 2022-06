Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo državnega podjetja ELES je svojemu zaposlenemu, Miranu Videtiču, prepovedalo nastopati v oddaji Ura moči na Planet TV. To je sporočil voditelj oddaje Bojan Požar prek Twitterja. ELES, ki je Videtiču prepoved poslal v pisni obliki, naj bi se skliceval na etični kodeks družbe, ki naj bi zaposlenim prepovedoval javno komentiranje družbenih dogajanj. "Informacije so pravilne," je potrdil Videtič. Po njegovem mnenju je prepoved posledica prihoda novega nadzornega sveta. "Razumem poslovodstvo in za zdaj bom ta kodeks upošteval. Bom pa pridobil tudi pravno mnenje o veljavnosti takega člena v kodeksu," je še dejal.

Nujno obvestilo:

- Miranu Videtiču ⬇️, zaposlenemu kot svetovalcu na

družbi #Eles, vodstvo #Eles pravkar pisno prepovedalo komentiranje v oddaji #UraMoči @PlanetTV

- sklicujejo se na etični kodeks družbe, ki zaposlenim kakor prepoveduje javno komentiranje družbenih dogajanj. pic.twitter.com/a0Q4eFUdAE — BojanPožar (@BojanPozar) June 15, 2022

Z vprašanji o prepovedi Videtiču smo se obrnili tudi na ELES. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Vse podobnosti prepovedi Videtiču z dogajanjem v slovenskem filmu Moj ata, socialistični kulak so seveda zgolj navidezne.