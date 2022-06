Kadič v Uri moči: Ta njena trajektorija kaže proti izhodnim vratom #video

"Nekateri so z boni seveda kupovali tudi slušalke, a iz svoje izkušnje lahko povem, da smo mi združili dva bona in hčeri kupili nov računalnik. Še posebej se mi zdi sprožanje nekih strahov, da se bo to vzelo, enostavno bedasto," je povedal Edvard Kadič in dodal: "Očitno sta ta njena komunikacija in njeno odzivanje nekako problematična, kako je plula iz stranke v stranko, šla noter in ven iz strateškega sveta ipd. ..."

"V ozadju je verjetno precej več, kot se zdi, in sam bi ji predlagal, naj stopi korak nazaj in umiri retoriko, ter ne gre v neki revanšizem in kazanje s prstom na druge, ker se zanjo to ne bo najbolje izšlo," je še dodal Kadič.

"Ta trenutek se obnaša kot opozicijska poslanka, in ne morem verjeti, s kom vse se je ministrica že vse skregala. Ni še preklopila na delo ministrice," je povedal Miran Videtič.

Več na zgornjem videoposnetku.

Videtič ponovno na komentatorskem mestu

"Da ostanem, sem se odločil zato, ker ne delam nič narobe. Ne bi vpletal Elesa. Vse skupaj je bilo celo preveč napihnjeno, da je nekdo pritiskal na poslovodstvo Elesa. Ne vem, kdo je tako močen v tej državi, da lahko zapira usta. Ta trenutek ne vem. Bo pa to pokazal čas. Edini razlog, da sem tu, je ta, da to, kar delam, rad delam, torej komentiram. Ko so pravniki pregledali tri oddaje, v katerih sem sodeloval, so ugotovili, da ni bilo povedanega nič takega, kar bi škodovalo uglednemu podjetju, kjer sem zaposlen," je povedal Miran Videtič.

"Vesel sem, da Miran ostaja del oddaje, saj sem ves čas zagovarjal, da gre tu za pravico do govora, in to je v neki demokraciji skrajna točka, za katero se moramo vsi boriti," je dodal Kadič.

Več na zgornjem videoposnetku.

"Za to 'šlamastiko' je kriva vlada"

Govorili so tudi o cenah pogonskih goriv.

"Golob je dober v energetiki in komunikaciji, saj prihaja iz energetike in državnoplanskega gospodarstva, kjer so dogovori okrog marž, cen res možni. Če državno elektriko najprej prodaš na borzo in jo potem nazaj kupiš, v resnici pa vmes delaš samo za provizije, delaš samo neke vrste matriko, iz katere potem čim bolje zaslužiš. Eno je, da si menedžer v nekem segmentu energetike, kjer so dogovori na nek način možni, drugo pa je, če prihajaš na področje energetike končnih porabnikov, kjer naj bi veljal pritisk trga na uporabnike. V Sloveniji sta na tem področju samo dva trgovca, ki delujeta in tržita, zato je možnost kartelnih dogovorov zelo verjetna," je povedal Kadič.

"Za to 'šlamastiko' je v resnici kriva vlada, ne nazadnje tudi predsednik vlade, ker je komuniciral na takšen način, da je ljudi zajela panika," je dodal Kadič.

"Naftni trgovci so v tem primeru prišli v vlogi policista, ki ugasne glasbo na preglasni zabavi. Upam, da bo kmalu konec plesa in bo vladajoča struktura v tej državi začela delati tisto, za kar je dobila svoj glas," je povedal Videtič in dodal, da so naftni trgovci naredili samo tisto, kar jim je ponudila vlada.

Več na zgornjem videoposnetku.

O oblasti in "imidžu" Goloba

"Mi smo že pred časom napovedali, kar nekoliko preroško, da če bo Golob nadaljeval neobčutljivo delovanje, bo sčasoma postal najbolj osovražen politik v Sloveniji, ker se bo zameril verjetno popolnoma vsem," je o nastopih Roberta Goloba povedal Kadič.

"Osnovni problem vidim v tem, da so mediji napihovali Golobov 'imidž' in mu pripisali vlogo 'supermana' ter ga predstavili popolnoma nerealno. Izkušnje, ki govorijo iz preteklosti, ko so mediji napihovali nove obraze, potem pa so prišla razočaranja, ki ne bi bila v neki normalni komunikaciji tako velika, a so postala ogromna," je o napihovanju novih obrazov povedal Videtič.

Več o tej temi na zgornjem videoposnetku.

O predlogu glede Bosne in Hercegovine

"Premierja Goloba moram pohvaliti, saj je v Bruselj poslal predlog in prvi dal pobudo za podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini," je povedal Videtič in o jedrnem porazu Tanje Fajon dodal:

"Na koncu se je zgodilo, da Francija, Nemčija in Nizozemska predloga niso podprle, so pa ga zaveznice nekdanje vlade: Poljska, Hrvaška in Madžarska."

Edvard Kadič je spregovoril o geostrateškem elementu in potezi glede Bosne in Hercegovine ter poudaril, da se slovenska zunanja politika "repozicionira" bližje, v smeri proti Moskvi. Meni, da bosta na področju zunanje politike Fajonova in Golob skušala unovčiti položaj, simpatije proti Moskvi, kljub temu da še vedno velja izrazoslovje, da Slovenija stoji za Ukrajino.

Več o tej temi na zgornjem videoposnetku.

Spomnili so in primerjali zdajšnjo vlado s prejšnjo vlado, ki je v zunanji politiki bila zelo neprijetna do evropskih elit in je zahtevala pogajanja ter izpogajala veliko. Vsi mediji, ki so povezani s to elito, so preteklo slovensko vlado "nabijali" do nezavesti, so spomnili. Zdajšnja vlada pa deluje mehko in ne pogojuje stvari ter mirno odide iz Bruslja, so ugotovili.

Več si lahko pogledate na zgornjem videoposnetku.

"Na RTV ne komentirajo in ne poročajo o politiki, ampak se grejo politiko"

"Ker gre v primeru RTV za osrednji zvočnik v državi, kar pomeni, da nikogar finančno ne boli," je o tem, zakaj za RTV poteka srditi spopad, komentiral Kadič in dodal, da če bi prišlo do ideološkega spopada med RTV in POP TV, slednji ne bi mogel zmagati, ker je lastnik RTV država.

"Pri RTV je problematično to, da oni ne komentirajo in ne poročajo o politiki, ampak se grejo politiko," je še dodal Kadič. "RTV je močno nagnjena v levo in je zato lažje, da RTVS in POP TV ostaneta na istem bregu, kot pa da pride do tega, da RTV postane objektivno nevtralna ter vabi različna mnenja in različne poglede. Zato si želim, da se prekine z ideologijo," je zaključil Kadič.

Več si lahko pogledate na zgornjem videoposnetku.