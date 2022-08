Anže Logar šokiral Natašo Pirc Musar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji zunanji minister Anže Logar je prehitel odvetnico in nekdanjo novinarko Natašo Pirc Musar in postal vodilni kandidat za predsednika republike, je pokazala javnomnenjska raziskava agencije Ninamedia za Dnevnik in Večer.