Levica bo na današnjem svetu stranke odločala o svojem kandidatu za predsednika republike in, kot vse kaže, bo to poslanec Miha Kordiš, ki je, kot poroča Delo, edini evidentiran kandidat. Sanje SD o skupnem kandidatu koalicije se tako počasi razblinjajo. Medtem še čakajo na odločitev stranke Gibanje Svoboda Roberta Goloba o tem, ali bodo podprli njihovega kandidata, evropskega poslanca Milana Brgleza.

Čas za oddajo predsedniške kandidature se izteka in vse kaže, da bo imela tudi najmanjša koalicijska stranka svojega predsedniškega kandidata. O tem bodo na svetu stranke odločali danes popoldne, je pa njihov edini evidentirani kandidat poslanec Miha Kordiš. Njegovo ime se že nekaj časa pojavlja v javnosti, a so v stranki vsakršne špekulacije zavračali.

V SD, ki se na volitve podaja s svojim kandidatom, evropskim poslancem Milanom Brglezom, so sicer upali na podporo obeh koalicijskih strank Levice in Gibanja Svoboda. Zadnji se na svetu stranke prejšnji četrtek niso odločili za podporo Brgleza. Predsednik GS Robert Golob je takrat dejal, da bodo podprli neodvisnega kandidata. Brglez je danes bolj "neodvisen" kot pred tednom dni, saj je po poročanju Dela že izpolnil enega izmed pogojev stranke GS, in sicer naj bi odstopil z mesta predsednika konference SD, ostaja pa član stranke. Pričakujemo lahko, da bo s to potezo Brglez pridobil podporo največje koalicijske stranke, dokončna odločitev bo znana do konca tega tedna.

Kdo bo mešal štrene Logarju in Pirc Musarjevi?

Rezultati zadnje javnomnenjske raziskave, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer opravila Ninamedia, v prvem in drugem krogu predsedniških volitev najvišjo podporo napovedujejo Anžetu Logarju, sledi Nataša Pirc Musar. Obema je volilna podpora v primerjavi s prejšnjim mesecem zrasla. A karte jima lahko premeša evropski poslanec in kandidat SD Milan Brglez, nekoliko manj pa najverjetnejši kandidat Levice Miha Kordiš.

