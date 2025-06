Kako bo Slovenija zaščitila sodnico Beti Hohler?

Washington je zaradi delovanja proti ZDA in Izraelu pred tednom dni uvedel sankcije proti štirim sodnicam ICC, vključno s Slovenko Beti Hohler. Med drugim so jim blokirali morebitno premoženje in poslovanje v ZDA.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je takoj po uvedbi sankcij napovedala, da bo Slovenija predlagala aktivacijo t. i. evropskega akta o blokiranju, ki je namenjen zaščiti državljanov unije pred ukrepi tretjih držav.

Slovenija v stiku z več drugimi članicami

K temu bo Evropsko komisijo na današnjem zasedanju pravosodnih ministrov EU v Luxembourgu pozval tudi Milan Brglez. Poleg tega bo Slovenija predlagala jasno in usklajeno politično sporočilo EU z nedvoumno podporo ICC in obsodbo sankcij kot napada na neodvisnost sodstva. Zavzela pa se bo tudi za posebno razpravo na ravni Sveta EU, kjer bi članice ocenile možne ukrepe za zaščito sodnice, ki je državljanka Unije, so v sredo navedli na pravosodnem ministrstvu.

"Pričakujemo, da bo EU v tej zadevi nastopila enotno, odločno in načelno. Na kocki sta vladavina prava ter učinkovitost in neodvisnost mednarodnega kazenskega pravosodja, ki ju imamo kot Unija dolžnost varovati," so zapisali. Dodali so, da je Slovenija v stiku z več drugimi članicami glede podpore svojemu predlogu.

Danes sicer po navedbah neimenovanega diplomata EU ni pričakovati sklepov glede odziva Unije na sankcije ZDA proti sodnicam ICC.