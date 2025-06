Kako lahko Američani prizadenejo Beti Hohler?

Sankcije niso šala

Sankcije pomenijo, da je blokirano morebitno premoženje sodnic v ZDA, hkrati pa ameriški državljani in podjetja ne smejo poslovati z njimi. Kako pomembne posledice imajo lahko sankcije, priča primer nekaterih uslužbencev ICC, ki ima sedež v Haagu, in njegovega glavnega tožilca Karima Khana, zoper katere so ZDA uvedle sankcije že februarja letos.

Zamrznjen bančni račun in aretacije

Tiskovna agencija AP je maja poročala, da je Khan izgubil dostop do elektronske pošte in da so mu zamrznili bančni račun. Uslužbenci ICC z ameriškim državljanstvom pa so povedali, da bi jih lahko ob vrnitvi v ZDA aretirali.

Bojijo se pošiljati pošto

Nekatere nevladne organizacije so v strahu pred sankcijami nehale sodelovati s sodiščem, nekateri vodilni uslužbenci teh organizacij pa niso več odgovarjali na elektronsko pošto predstavnikov ICC.

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in nekateri drugi vodilni politiki te entitete v BiH so zaradi sankcij ostali brez bančnih računov. Foto: Reuters

Znan je tudi primer sankcioniranega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika in nekaterih drugih vodilnih politikov te entitete v BiH, ki so jim banke na zahtevo ameriške administracije zaprle račune.

Tako nekateri vidni politični predstavniki Srbov niso mogli priti do svojih plač, v težavah pa so se znašla tudi nekatera podjetja. Če namreč banke ne bi upoštevale ameriških zahtev, bi bile same deležne sankcij in ne bi mogle sodelovati z ameriškimi bankami oziroma ponudniki plačilnih storitev.