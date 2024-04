Politiki iz Republike Srbske ostali brez bančnih računov

Banke v Bosni in Hercegovini so na priporočilo ameriške administracije začele zapirati račune fizičnim in pravnim osebam, ki so na seznamu sankcioniranih oseb ZDA. Brez bančnih računov so ostali nekateri vidni politični predstavniki Srbov, ki zdaj ne morejo do svojih plač, pa tudi nekatera podjetja v BiH, poročajo tamkajšnji mediji.

Ameriške sankcije veljajo za celoten politični vrh Republike Srbske, vključno s predsednikom entitete Miloradom Dodikom.

Sankcije zajemajo prepoved potovanj v ZDA, prepoved poslovanja z osebami pod sankcijami in zaplembo premoženja v ZDA, a je ameriška administracija nedavno opozorila, da bi lahko posledice zaradi poslovanja s sankcioniranimi osebami nosile tudi banke v BiH.

"Če sankcionirana oseba nima premoženja ali računa v ZDA, bi bilo za mednarodne in lokalne banke tvegano, če bi takšnim strankam dopustili, da imajo pri njih račune," je v začetku marca med svojim obiskom v Sarajevu po poročanju sarajevskega portala Klix.ba dejala pomočnica ameriškega finančnega sekretarja Anna Morris.

"Sankcije, povezane z BiH, se ne nanašajo samo na sankcionirane osebe ali subjekte, ampak pomenijo tveganje za vsakega, ki podpira takšne osebe ali subjekte," je opozorila.

Banke priporočila vzele resno

Bivši guverner centralne banke BiH Kemal Kozarić je za televizijo Al Jazeera Balkans dejal, da so banke v BiH priporočilo ameriške administracije vzele resno, ker ne želijo tvegati izgube ugleda ali licence za poslovanje s tujino.

Pojasnil je še, da ima vsaka fizična ali pravna oseba pravico do bančnega računa, a bodo imele sankcionirane osebe možnost, da koristijo sredstva samo za določene namene, na primer za nakup hrane in plačilo stanovanjskih stroškov, ne bodo pa mogle imeti plačilnih kartic in kreditov ali izvajati plačil v tujino.

Vlada naj bi že našla rešitev

Premier Republike Srbske Radovan Visković je za medije v BiH dejal, da je vlada našla rešitev za ta problem, a ga ni hotel razkriti. Kot je dejal, tega noče storiti, da jim tisti, ki so uvedli sankcije, ne bi pokvarili načrta.

Na seznamu sankcioniranih oseb ZDA so zaradi spodkopavanja daytonskega mirovnega sporazuma poleg Dodika še predsednik skupščine Republike Srbske Nenad Stevandić, premier Republike Srbske ter več ministrov in drugih političnih predstavnikov te entitete. Proti nekaterim podjetjem in osebam so ZDA uvedle sankcije tudi zaradi korupcije.