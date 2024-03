Ameriški obveščevalci opozarjajo: V BiH bo še letos …

"Voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik se s provokativnimi ukrepi intenzivno trudi za nevtralizacijo mednarodnega nadzora v BiH," so zapisali ameriški obveščevalci v svojem letnem poročilu. Dodikov cilj je po mnenju Američanov odcepitev Republike Srpske od BiH, kar naj bi sprožilo medetnično nasilje v državi.

"Zaradi Dodikovih potez bodo reagirali tudi voditelji Bošnjakov in začeli bolj intenzivno ščititi svoje interese, kar bi lahko vodilo v oborožene spopade v BiH," menijo Američani, ki tudi opozarjajo, da mednarodne mirovne sile, ki so že v državi, ne bodo kos nasilju.

Američani so tudi opozorili, da bo dogajanje ne samo v BiH, ampak na celotnem Zahodnem Balkanu v letu 2024 napeto. "Verjetnost za medetnično nasilje je zelo velika," menijo ameriški vohuni. Nacionalistični voditelji bodo najverjetneje izkoristili napete odnose med etničnimi skupinami in ob podpori zunanjih akterjev poskušali ovirati integracijo držav Zahodnega Balkana v evropske in severnoatlantske povezave, so še zapisali Američani.