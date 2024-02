Začelo se je sojenje Miloradu Dodiku

Na začetku sojenja 16. oktobra sta Dodik in Lukić dejala, da obtožnice ne razumeta. Sodišče je na tej podlagi ugotovilo, da sta se izrekla za nedolžna. V primeru obsodbe jima grozi od šest mesecev do pet let zapora in prepoved delovanja v vseh javnih ustanovah in podjetjih.

Na začetku sojenja 16. oktobra sta Dodik in Lukić dejala, da obtožnice ne razumeta. Sodišče je na tej podlagi ugotovilo, da sta se izrekla za nedolžna. V primeru obsodbe jima grozi od šest mesecev do pet let zapora in prepoved delovanja v vseh javnih ustanovah in podjetjih. Foto: Reuters

Na sodišču BiH se je danes začelo sojenje predsedniku entitete BiH Republike Srbske Miloradu Dodiku zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Začetek sojenja so zaradi različnih zahtev in pritožb Dodikove obrambe doslej že večkrat preložili, tokratnim zahtevam obrambe pa sodišče ni ugodilo.

Tožilstvo je danes prebralo obtožnico, s tem pa se je tudi uradno začel dokazni postopek na sojenju predsedniku Republike Srbske, poroča sarajevski portal Klix.

Zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta poleg Dodika sodijo tudi direktorju uradnega lista entitete Milošu Lukiću. Do nedavnega so jima sodili skupaj, ko so začetek sojenja nazadnje preložili zaradi Lukićevih zdravstvenih težav, pa je sodišče BiH odločilo, da bodo postopka ločili.

Sojenje je sicer doslej vodil sodnik Mirsad Strika, danes pa je vodenje namesto Strike, ki odhaja v pokoj, prevzela sodnica Sena Uzunović.

Dodikova obramba je takoj zahtevala njeno izločitev, češ da je pristranska, ker je bila kot pravnica zaposlena v službi vlade Federacije BiH, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Tako Dodiku kot Lukiću sodijo zaradi nepriznavanja Schmidtovih odločitev. Dodiku zato, ker je 7. julija podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Lukiću pa zato, ker je dan kasneje oba zakona objavil v uradnem listu entitete.

Schmidt je na podlagi svojih pooblastil nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

Na začetku sojenja 16. oktobra sta Dodik in Lukić dejala, da obtožnice ne razumeta. Sodišče je na tej podlagi ugotovilo, da sta se izrekla za nedolžna. V primeru obsodbe jima grozi od šest mesecev do pet let zapora in prepoved delovanja v vseh javnih ustanovah in podjetjih.

Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo 21. februarja.