Bo moral Dodik ob začetku pristopnih pogajanj z EU potrditi lojalnost BiH?

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik bi ob začetku pristopnih pogajanj z EU moral podpisati izjavo o lojalnosti Bosni in Hercegovini, je v pogovoru za nemški Tageszeitung predlagal visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt. V tej entiteti so v zadnjem času sprejeli več spornih zakonov, Dodik pa grozi tudi z odcepitvijo.

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt je v torek v intervjuju za Tageszeitung, v katerem je govoril o aktualnih razmerah v BiH, opozoril na Dodikove odcepitvene težnje in izpostavil nekatere od njegovih zadnjih spornih potez v entiteti.

Pri tem je spomnil na zakon o nevladnih organizacijah, ki predvideva registracijo nepridobitnih organizacij kot tujih agentov, strožji nadzor in možnost prepovedi njihovega delovanja, ter na spremembe kazenskega zakonika, ki kriminalizirajo obrekovanje.

Opozoril je tudi, da se Dodik še vedno pripravlja tudi na avtonomijo v pravnem sistemu, vključno s pravico do volitev.

Schmidt: To je napad na obstoječe državne institucije

Dodik je v začetku meseca namreč napovedal, da bodo v entiteti sprejeli volilni zakon, ki jim bo omogočil izvedbo lastnih volitev. Volitve članov predsedstva BiH in poslancev spodnjega doma parlamenta BiH bi po tem zakonu še naprej ostale v pristojnosti državne volilne komisije, volilna komisija Republike Srbske pa bi bila po novem pristojna za volitve za predsednika in parlament entitete ter mestne svete.

Vse to je po oceni Schmidta napad na obstoječe državne institucije, na ustavno sodišče in na institucijo visokega predstavnika. "Vidim tudi, da se EU tega zaveda. Če bodo v marcu odprli pristopna pogajanja z EU, potem mora biti to povezano z izjavo lojalnosti Milorada Dodika državi BiH," je dejal Schmidt.

Poudaril je, da obstajajo teme, o katerih se ni mogoče pogajati, mednje pa sodita tudi ustavno sodišče in delovanje države.

Na sodišču BiH proti Dodiku sicer poteka sojenje zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH, za kar mu grozi do pet let zapora.