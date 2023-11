Je to načrt za zrušitev Dodika z oblasti?

Že vrsto let se pojavljajo poročila, ki trdijo, da je bankrot Republike Srbske (kar pomeni njeno nezmožnost financiranja starega z novim dolgom) neizogiben. Pobrskajte po spletu in našli boste na desetine takšnih poročil, piše novinar Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Michael Martens.

"Toda ali je bankrot sploh realen? In kar je še pomembneje, glede na to, da je BiH enotna gospodarska sfera s skupno valuto (konvertibilna marka), oblikovana po vzoru nemške marke, kako bi morebitni bankrot Republike Srbske vplival na preostali del BiH? Kdo bi koga reševal iz bankrota?" se sprašuje novinar.

Čeprav Dodikovi nasprotniki trdijo, da je Republika Srbska v slabem finančnem stanju, se vsi dozdajšnji scenariji skorajšnjega bankrota niso nikoli uresničili. V resnici so proračunske številke v Banjaluki precej solidne.

Proračunski primanjkljaj Republike Srbske je lani znašal okoli 1,5 odstotka, skupni javni dolg pa komaj 40 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) Republike Srbske. Povprečje držav članic EU je več kot dvakrat višje. Tako se RS v bistvu uvršča na častni seznam evropskih dolžnikov, poudarja Martens.

Res je, da so takšne primerjave omejene vrednosti, saj je kreditna sposobnost majhne balkanske entitete, kot je Republika Srbska, praviloma nižja kot v državah EU, kaj šele v evroobmočju. A mednarodni strokovnjaki potrjujejo, da stečaja Republike Srbske trenutno preprosto ni na obzorju.

Bosanskohercegovski ekonomist Dženan Kulović špekulacije o finančnem stiskanju Republike Srbske v kot z namenom politične odstranitve Dodika označuje kot "populistični scenarij". Pravi, da je Republika Srbska doslej vedno pravočasno odplačevala svoje dolgove. Nazadnje junija, ko so zapadle obveznice v vrednosti 200 milijonov evrov.

"A za trenutek predpostavimo, da Republika Srbska res bankrotira. To pomeni, da ne more nadomestiti starih dolgov z novimi, saj posojilodajalci izgubijo zaupanje. In kaj potem? Nekaj se zdi gotovo: če bi se to zgodilo, se škoda ne bi čutila le v Republiki Srbski, ampak v celotni BiH," piše Martens.

Kot prvo, če Republika Srbska ne bo mogla več izpolnjevati svojih finančnih obveznosti, bo zaradi tega zagotovo zdrsnila v recesijo. To pa bi gospodarsko vplivalo na vso BiH, saj bi ji zmanjšalo davčne prihodke.

Poleg tega imata tako Republika Srbska kot preostali del BiH eno valuto. "Torej tisti, ki se jim zdi dobra ideja, da bi Republiko Srbsko pognali v bankrot, da bi tako imeli politične koristi in bi se znebili Dodika, morajo paziti, kaj si želijo," opozarja nemški novinar.

Seveda še vedno obstaja Mednarodni denarni sklad (IMF) za nujne primere. Toda Dodik se bo želel njihovi podpori gotovo izogniti, saj ima to svojo ceno. IMF bi skoraj zagotovo zahteval (politične) reforme za krepitev osrednje oblasti v Sarajevu v zameno za pomoč.

Katere reforme bi zahteval IMF? Čeprav ni jasno, katere reforme bi IMF zahteval, da bi pomagal Republiki Srbski, je ena od možnosti vzpostavitev centralnega registra bančnih računov na državni ravni. To je standard v razvitih državah, vendar za zdaj ni na voljo v BiH zaradi Dodikovega nasprotovanja.

Mogoče je tudi, da bi morala Republika Srbska pristati na državni sklad za finančno stabilnost, ki bi lahko začasno podpiral banke v težavah. A takšen sklad zahteva prenos oblasti z entitet na državo – česar se Dodik izogiba kot kuge.

"Spodbud za Milorada Dodika, da obdrži svoje dolgove pod nadzorom in se izogne dvomu (zahodnih) posojilodajalcev o plačilni sposobnosti Republike Srbske, je torej veliko. Če pa mu ne uspe, lahko na videz nevpleteni opazovalci postanejo del spektakla hitreje, kot si mislijo," še piše Martens.

