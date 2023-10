Dodik o veliki Srbiji in Sloveniji

Razvpiti voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik je dejal, da bi se morali Srbi, ki živijo na Balkanu, združiti v eno državo, in zatrdil, da je to mogoče storiti s "političnimi ukrepi, ne z vojno". Poudaril je, da bo v prihodnjih letih prišlo do novega razmerja moči v svetu, zato bi morali Srbi na Balkanu izkoristiti to, da bi ustvarili nekaj podobnega veliki Srbiji. Nastrojenost zahoda proti Srbiji naj bi se po njegovem mnenju kazala tudi v tem, da Srbi v Sloveniji ne morejo biti niti narodna manjšina.

Dodik je v intervjuju za beograjsko redakcijo ruskega medija Sputnik, katerega oddajanje je v Evropski uniji prepovedano, dejal, da bo v prihodnjih letih prišlo do novega razmerja moči v svetu, zato bi morali Srbi na Balkanu to izkoristiti za to, da bi ustvarili nekaj podobnega veliki Srbiji.

"Edina rešitev je Republika Srbska, ki bi zajemala Srbijo in srbska ozemlja, seveda Kosovo in Metohijo ter Črno goro," je dejal Dodik. Pravi tudi, da se mu zato zdi ključna krepitev vojaške, politične in gospodarske moči Srbije, za kar si prizadeva njen predsednik Aleksandar Vučić. "Kar moramo storiti, tako jaz kot Vučić in patriarh ter mnogi drugi, je, da se usedemo in na vsesrbskem saboru rečemo, da želimo biti enotna država," je dejal Dodik.

Novembra naj bi se srečal s Putinom

Pojasnil je, da bi sojenje, ki ga čaka zaradi neuresničevanja odločitev visokega predstavnika za BiH, lahko predstavljalo prelomno točko, ko bi Republika Srbska razglasila samostojnost, a tega ne more storiti sama, zato potrebuje močne prijatelje v tujini, ti pa, kot je zatrdil, niso na zahodu, ker je ta izključno protisrbski.

"Na zahodu prevladuje arogantna protisrbska politika: Srbe pregnati iz Hrvaške, v Sloveniji ne morejo biti niti narodna manjšina, v Federaciji BiH še vedno živi majhna populacija starih ljudi," je dejal.

"Republika Srbska je eksces, v Črni gori nočejo niti popisati prebivalstva, v Makedoniji nam uničujejo cerkve. Da ne govorim o Kosovu. Nimate niti enega primera, da bi zahod sprejel realno sliko položaja Srbov," je sklenil Dodik, ki novembra potuje v Rusijo, kjer naj bi se srečal z Vladimirjem Putinom.