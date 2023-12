Dodik grozi: Republika Srbska bi se lahko od BiH odcepila že januarja

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v intervjuju za televizijo Republike Srbske dejal, da bi odcepitev srbske entitete od Bosne in Hercegovine sledila takoj, ko bi visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt sprejel zakon o reševanju statusa in pravici do razpolaganja z državnim premoženjem.

Dodik je izpostavil, da bi po njegovih informacijah Schmidt takšno odločitev lahko sprejel že januarja, pri čemer je napovedal, da bi se v tem primeru takoj sestal parlament Republike Srbske in razglasil odcepitev. Schmidt sicer nikoli ni govoril o tem, da bi sam sprejel ta zakon, je pa dejal, da je to dolžnost bosanskih oblasti, piše Jutarnji list.

"Ne pričakujemo, da bi se kdo v Federaciji Bosne in Hercegovine opogumil in nas napadel, a v takšnem primeru bi ocenili, kako bomo ravnali. Od sil Euforja pričakujem, da bi se postavile na mejo med entitetami in preprečile stik," je izpostavil.

Računa na pomoč prijateljev

Dodik je ocenil, da bi Američani v tem primeru bili besni in bi zahtevali mednarodno vojaško intervencijo, a je prepričan, da bi prijatelji Republike Srbske to preprečili. Pri tem sicer ni povedal, kdo so ti prijatelji, a je znano, da je poleg srbskega predsednika Aleksandra Vučića v dobrih odnosih tudi z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Ravno Madžarska bo januarja prevzela poveljevanje silam Evropske unije v Bosni in Hercegovini (Eufor), katerih naloga je zagotoviti varnost in svobodo gibanja v državi.