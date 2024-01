Ameriški F-16 nad Republiko Srbsko. Kaj se dogaja?

Z ameriškega veleposlaništva v Sarajevu so sporočili, da s skupnimi vojaškimi vajami ZDA izražajo zavezanost ozemeljski celovitosti Bosne in Hercegovine v luči protidaytonskih in secesionističnih dejavnosti.

Dva lovca ameriškega vojaškega letalstva F-16 sta v okviru skupne vojaške vaje z BiH v ponedeljek popoldne preletela območje Brčkega in Tuzle na severu države. Spremljal ju je letalski tanker KC-135, ki je lovce med letom tudi nad ozemljem Republike Srbske polnil z gorivom.

Z ameriškega veleposlaništva v Sarajevu so pred tem sporočili, da s skupnimi vojaškimi vajami ZDA izražajo zavezanost ozemeljski celovitosti Bosne in Hercegovine v luči protidaytonskih in secesionističnih dejavnosti. Poudarili so, da ustava BiH ne predvideva pravice do odcepitve in da bodo ZDA ukrepale, če bo kdo poskušal spremeniti ta temeljni element daytonskega mirovnega sporazuma.

Dodik prelet obsodil kot brezobzirno dejanje

Dodik, ki je že večkrat zagrozil z odcepitvijo, je na slavnostni akademiji v Banjaluki prelet ameriških vojaških letal obsodil kot brezobzirno dejanje, ki vznemirja državljane. ZDA je obtožil vodenja hibridne vojne proti Republiki Srbski.

V govoru pred povabljenci, med katerimi sta bila tudi srbski minister za obrambo Miloš Vučević in patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirije, je Dodik po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina izjavil, da so Hrvati in Bošnjaki prisilili Srbe k ustanovitvi Republike Srbske, ker so jih želeli ločiti od matice Srbije. Kot končni cilj je navedel srbsko državo ter da bo meja med Republiko Srbsko in drugo entiteto BiH, Federacijo BiH, sčasoma postala državna meja.

Čestital tudi Vučić

Beograd Dodikovih odcepitvenih teženj uradno ne podpira, mu pa je srbski predsednik Aleksandar Vučić v ponedeljek čestital ob dnevu entitete. Zatrdil je tudi, da bo Srbija ostala zavezana daytonskemu sporazumu in podpori ozemeljske celovitosti BiH. Napovedal je še, da bodo danes ob 20. uri ob prazniku ognjemet pripravili tudi v Beogradu, torej ob istem času kot v mestih Republike Srbske.

Osrednji dogodek praznovanja bo po pisanju srbskega dnevnika Novosti slovesna parada v Banjaluki, ki se bo začela ob 17. uri.

Oblasti v Banjaluki vztrajajo pri praznovanju 9. januarja, čeprav je ustavno sodišče BiH ta dan, s katerim obeležujejo obletnico ustanovitve srbske entitete, razglasilo za neustavnega, ker diskriminira pripadnike drugih dveh konstitutivnih narodov, Bošnjakov in Hrvatov.

Na ta dan leta 1992 je namreč tedanja skupščina srbskega naroda v BiH sprejela deklaracijo o razglasitvi Republike srbskega naroda BiH kot samostojne entitete v okviru BiH, s ciljem združitve z Jugoslavijo. Predstavniki Bošnjakov in Hrvatov pri sprejemanju deklaracije niso sodelovali, zanje pa pomeni 9. januar začetek vojne in genocida v BiH ter etničnega čiščenja nesrbskega prebivalstva na ozemlju Republike Srbske.