Dodik državno odlikovanje podelil Viktorju Orbanu

Osrednje slovesnosti s parado in postrojem se je po poročanju javne radiotelevizije Republike Srbske (RTRS) udeležilo okoli 3000 pripadnikov vojske, policije ter javnih in civilnih uslužbencev entitete.

"Danes praznujemo naš dan, dan, ko je nastala republika in začela svoje življenje, da bi slavila svobodo in narod, ki ima pravico, da na ta način praznuje dan republike," je na paradi dejal Dodik.

V svojem govoru je sporočil, da Republika Srbska praznuje svoj rojstni dan - 9. januar. Poudaril je, da ji nihče ne more odvzeti te pravice in da bodo to počeli še naprej. "To ne sme biti prepovedano. Če bo prepovedano, to pomeni, da nas ni," je še izjavil.

Dodik: Republika Srbska zazrta v svoj narod, v Srbijo in v Rusijo

Dodal je tudi, je Republika Srbska zazrta v svoj narod, v Srbijo in v Rusijo. "To je republika, ki ji mora biti podarjeno tisto, kar hoče. Nočemo konfliktov in ne bomo vodili v konflikte. Hočemo, da so ti naši policisti tisti, ki bodo branili naše mirne sanje," je dodal.

Nocojšnjo slovesnost je spremljal tudi svetlobni spektakel z več kot 200 droni, ki so izpisali "Republika Srbska", "Slavimo 9. januar" in "Simbol svobode" ter izrisali zemljevid te entitete. Po poročanju sarajevskega portala Klix je bila parada tudi polna številnih spornih podrobnosti, od nacionalističnih pesmi do fašističnih simbolov, medtem ko je bilo med zbranimi mogoče opaziti srbske in ruske zastave ter četniško ikonografijo.

Dodik je pred današnjo osrednjo slovesnostjo podelil tudi državna odlikovanja. Med odlikovanimi je bil med drugim madžarski predsednik Viktor Orban, ki ga v Banjaluki danes ni bilo. Dodik je spomnil, da je lani to odlikovanje prejel ruski predsednik Vladimir Putin, in poudaril, da so prijatelji Republike Srbske.

Evropska unija in ZDA so že pred današnjo slovesnostjo opozorile, da je praznovanje dneva Republike Srbske na 9. januar neustavno.

Sodišče že dvakrat razsodilo, da je ta dan neustaven

Kot je danes povedal tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano, je EU vedno opozarjala vse politične akterje, naj se vzdržijo provokativne retorike ali dejanj, posebno tistih v Republiki Srbski, ki postavljajo pod vprašaj neodvisnost, ozemeljsko celovitost in enotnost države.

Spomnil je, da je ustavno sodišče BiH, ko gre za zakonitost dneva Republike Srbske, že dvakrat razsodilo, da je ta dan neustaven. Pri tem je poudaril, da vsi politični akterji v BiH morajo spoštovati ustavni red, vključno z odločitvami ustavnega sodišča.

Nocojšnjo slovesnost je spremljal tudi svetlobni spektakel z več kot 200 droni, ki so izpisali "Republika Srbska", "Slavimo 9. januar" in "Simbol svobode" ter izrisali zemljevid te entitete. Foto: Gulliverimage

Da je ustavno sodišče BiH že večkrat razsodilo, da je praznovanje dneva Republike Srbske 9. januarja neustavno, je danes opozorilo tudi ameriško veleposlaništvo v Sarajevu.

Poudarili so, da daytonski mirovni sporazum določa, da morata entiteti v celoti spoštovati odločitve institucij BiH, vključno s končnimi in zavezujočimi razsodbami ustavnega sodišča BiH. "Po kazenskem zakoniku BiH je nespoštovanje razsodb ustavnega sodišča BiH kaznivo dejanje," so sporočili.

Dodali so, da ZDA pričakujejo, da bodo pristojne institucije preiskale vsak primer kršenja zakona, povezanega s proslavo dneva Republike Srbske 9. januarja. Opozorili so še, da so se ZDA tudi že prej odzivale na protidaytonska delovanja in se ne bodo obotavljale storiti tega v prihodnje.

Na ta dan razglasili samostojno entiteto

Oblasti v Banjaluki vztrajajo pri praznovanju 9. januarja, čeprav je ustavno sodišče BiH ta dan, s katerim obeležujejo obletnico ustanovitve srbske entitete, razglasilo za neustavnega, ker diskriminira pripadnike ostalih dveh konstitutivnih narodov, Bošnjakov in Hrvatov.

Na ta dan leta 1992 je namreč tedanja skupščina srbskega naroda v BiH sprejela deklaracijo o razglasitvi Republike srbskega naroda BiH kot samostojne entitete v okviru BiH, s ciljem združitve z Jugoslavijo. Predstavniki Bošnjakov in Hrvatov pri sprejemanju deklaracije niso sodelovali, zanje pa pomeni 9. januar začetek vojne in genocida v BiH ter etničnega čiščenja nesrbskega prebivalstva na ozemlju Republike Srbske.