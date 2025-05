Skrajno desni evroskeptik George Simion, ki v nedeljo v drugem krogu volitev ni bil izvoljen za predsednika Romunije, od ustavnega sodišča zahteva razveljavitev volitev. Na omrežju X je kot razlog navedel vmešavanje od zunaj in ob tem dodal ikoni zastav Francije in Moldavije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Simion se je sicer takoj po nedeljskem zaprtju volišč kljub drugačnemu rezultatu vzporednih volitev razglasil za zmagovalca, nekaj ur pozneje pa je za zmago čestital protikandidatu, sredinskemu županu Bukarešte Nicusoru Danu.

"Uradno zahtevam od ustavnega sodišča, da razveljavi volitve," je zapisal Simion v najnovejši objavi na družbenih omrežjih. Dodal je, da to zahteva iz istih razlogov, zaradi katerih so bile razveljavljene novembrske volitve, in sicer zaradi "zunanjega vmešavanja državnih in nedržavnih akterjev". Sporočilo sta spremljali ikoni zastav Francije in Moldavije.

Obtožbe lastnika Telegrama

Ustanovitelj platforme Telegram Pavel Durov je v nedeljo v objavi na svojem kanalu zatrdil, da se je zahodnoevropska vlada obrnila na Telegram in prosila, naj pred predsedniškimi volitvami utišajo konservativne glasove v Romuniji. Ob tem je namignil, da gre za Francijo.

Francosko zunanje ministrstvo je obtožbe kategorično zavrnilo ter pozvalo k odgovornosti in spoštovanju romunske demokracije. Očitke so nato zavrnili še francoski obveščevalci.

Najprej je čestital

Na nedeljskih ponovljenih predsedniških volitvah v Romuniji je presenetljivo slavil sredinski župan Bukarešte Nicusor Dan, ki je z okoli 54 odstotki glasov premagal Simiona, siceršnjega favorita. V odzivu je Simion priznal poraz, a obenem obljubil nadaljevanje boja za Romunijo.

Nicosor Dan je v prvem krogu osvojil 21 odstotkov glasov, v drugem pa je računal na do takrat neodločene volivce in tiste, ki ne podpirajo Simionovega nacionalizma in evroskepticizma. Njegova kampanja je minila v znamenju obljub o prozahodni usmeritvi države. Foto: Guliverimage

Ponovljene predsedniške volitve so potekale po tem, ko je ustavno sodišče decembra lani razveljavilo novembrski prvi krog volitev, v katerem je presenetljivo zmagal skrajno desni kandidat Calin Georgescu, ki mu je sodišče nato marca prepovedalo ponovno kandidaturo. Volitve so razveljavili zaradi nepravilnosti pri financiranju Georgescujeve kampanje in opozoril obveščevalcev o domnevnem ruskem vmešavanju.

V ponovljenem prvem krogu pred dvema tednoma je nato Simion, vodja opozicijskega desnega Zavezništva za enotnost Romunov (AUR), osvojil skoraj 41 odstotkov glasov. Svojo kampanjo je vodil z obljubo, da bo Romunijo postavil na prvo mesto, saj velja za oboževalca predsednika ZDA Donalda Trumpa, kar je večkrat potrdil z izjavami, da želi postati romunski MAGA-predsednik.

Dan je medtem v prvem krogu osvojil 21 odstotkov glasov, v drugem pa je računal na doslej neodločene volivce in tiste, ki ne podpirajo Simionovega nacionalizma in evroskepticizma. Njegova kampanja je minila v znamenju obljub o prozahodni usmeritvi države.