Veleposlanik Kajzer: Odhajam z dvignjeno glavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je predsednik Borut Pahor sinoči podpisal ukaz o odpoklicu veleposlanika v ZDA Toneta Kajzerja, se je na Facebooku odzval Kajzer. "Odhajam z dvignjeno glavo. Verjamem in vedno delujem skladno z demokratičnimi vrednotami, ki smo jih Slovenci potrdili ob odločitvi za samostojnost in suverenost. Kot karierni diplomat sem se vedno in se bom vedno zavzemal za dobrobit in za krepitev naše demokracije, zaupanja in sodelovanja med nami. Tako bom deloval tudi naprej, kamorkoli mi bo ljubi Bog pokazal pot naprej," je zapisal.

Veleposlanik Tone Kajzer je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da je s spletne strani slovenskega predsednika Boruta Pahorja izvedel, da je odpoklican kot veleposlanik v ZDA. Vsem, še posebej pa sodelavkam in sodelavcem na veleposlaništvu v Washingtonu, se je zahvalil za vso podporo in pomoč pri razvoju slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva, "ki naj raste in se razvija".

Pravi, da odhaja z dvignjeno glavo in da vedno deluje skladno z demokratičnimi vrednotami, ki smo jih Slovenci potrdili ob odločitvi za samostojnost in suverenost. Kot karierni diplomat zatrjuje, da se je vedno zavzemal za dobrobit ter demokracije, zaupanja in sodelovanja. "Tako bom deloval tudi naprej, kamorkoli mi bo ljubi Bog pokazal pot naprej. Hvala," je sklenil Kajzer.

Zapis je komentiralo več uporabnikov Facebooka, ki so mu večinoma izrazili podporo in hvaležnost za njegovo požrtvovalno delo.

Vlada je Kajzerja odpoklicala, potem ko naj bi ta predsedniku stranke SDS Janezu Janši posredoval vsebino diplomatske depeše, ki je zadevala prošnjo predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, da se njena kandidatura objavi na vidnem mestu na veleposlaništvu za zbiranje podpisov za podporo.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na vprašanje, ali je Kajzer dejanje priznal, odgovorila, da veleposlanik na pogovoru o tem ni govoril. Četudi morda sam ni posnel depeše in je poslal naprej, pa je dovolil, da je nekdo uporabil njegov računalnik in naslov, je dodala.

Zunanje ministrstvo je torej poskušalo prikrivati pomoč eni od morebitnih kandidatk. Drugi kandidati za to "pravico", da jim mora država pomagati, niso vedeli. Časopis Delo je pisal, da naj bi veleposlanik Kajzer, če je o tej tajni dejavnosti zunanjega ministrstva obvestil Janšo, s tem poskušal koristiti Anžetu Logarju. To pa je neresnično, Logar namreč podpore zunanjega ministrstva za to, da bi zbral pet tisoč podpisov za nestrankarsko kandidaturo, sploh ni potreboval. Z lahkoto jih je (celo več) zbral tudi brez takšne vladne podpore.

Podrobnosti z ministrstva niso pripravljeni pojasnjevati

Državna volilna komisija (DVK) o pravici in s tem obveznosti zunanjega ministrstva in drugih državnih organov ni obvestila drugih kandidatov, zaradi česar je nastal vtis, da je zunanja ministrica Tanja Fajon diplomatsko mrežo, vlada pa svojo moč zlorabila za agitacijo za le eno kandidatko: Pirc Musarjevo. Ta je edina vedela za to "zaupno" možnost.

Podrobnosti o preiskavi, kako je javnost lahko izvedela za podporo ministrstva Pirc Musarjevi, nam z ministrstva niso bili pripravljeni pojasnjevati. Pred dnevi so nam "pritiske" na ambasadorja, da bi ga odstranili, zanikali – in to v času, ko je bil povabljen na zagovor z namenom, da ga odpokličejo. Po poročanju Dela ta zagovor ni bil naključen dogodek, o tem, da bi veleposlanika v ZDA odpoklicali, je bil obveščen premier Robert Golob, ki je, kot poroča Delo, zunanji ministrici Tanji Fajon celo naročil, naj – če bo dokazano, da je skrivnost o uslugi Pirc Musarjevi razkril veleposlanik – sproži postopek odpoklica.