Zakaj nam je Fajonova prikrivala, da Golob pritiska za odstavitev veleposlanika v ZDA?

"Nikakor ne drži, da se na veleposlanika RS v ZDA izvajajo kakršnikoli pritiski, da bi predčasno odstopil pred koncem njegovega mandata. Drugih navedb medijev v ministrstvu za zunanje zadeve ne komentiramo," so z zunanjega ministrstva, ki ga vodi Tanja Fajon (SD), včeraj odgovorili na naše vprašanje, ko smo preverjali neuradne informacije, da naj bi Robert Golob Marti Kos ponudil položaj veleposlanice v ZDA, če se iz umakne iz tekme za predsednico republike. Da ne pritiskajo na veleposlanika Toneta Kajzerja, so nam z zunanjega ministrstva odgovorili, ko so hkrati veleposlanika poklicali na zagovor pri generalni sekretarki ministrstva za zunanje zadeve Renati Cvelbar Bek. V Delu je danes novinar Uroš Esih, ki velja za dobro povezanega s SD Tanje Fajon, članek o tem naslovil: "Janšev veleposlanik v ZDA pred odpoklicem" in zapisal tudi, da je bil obveščen premier Roberta Goloba, ki je zahteval odpoklic, če se veleposlaniku dokaže, da je razkril vladno pomoč Nataši Pirc Musar v kampanji, s čemer so jo privilegirali v primerjavi z drugimi kandidati.

Ko so včeraj odgovarjali na naše novinarsko vprašanje, so v zunanjem ministrstvu zanesljivo vedeli, da poteka pogovor z ambasadorjem. Toneta Kajzerja, ki je bil v ZDA imenovan v času vlade Janeza Janše namesto Staneta Vidoviča, na zunanjem ministrstvu sumijo, da je predsednika SDS Janeza Janšo obvestil o diplomatski depeši, da morajo po ambasadah zbirati podpise podpore za kandidaturo Nataše Pirc Musar in podpisane obrazce pošiljati na njen naslov. Razlog za "zaslišanje" Kajzerja je bilo to opozorilo Janeza Janše na Twitterju:

Sedaj tudi slovenska diplomacija in @MZZRS v akciji zbiranja podpisov - samo za Kučanovo kandidatko Musarjevo. https://t.co/mkxpLCGUIM — Janez Janša (@JJansaSDS) September 2, 2022

Zunanje ministrstvo je, če zdaj veleposlanika preganjajo, ker je razkril zaupnost, poskušalo torej celo prikrivati pomoč eni od morebitnih kandidatk. Drugi kandidati za to "pravico", da jim mora država pomagati, niso vedeli. Časopis Delo piše, da naj bi veleposlanik Kajzer, če je o tej tajni dejavnosti zunanjega ministrstva obvestil Janšo, s tem poskušal koristiti Anžetu Logarju. To pa je neresnično, Logar namreč podpore Fajonove za to, da bi zbral pet tisoč podpisov za nestrankarsko kandidaturo, sploh ni potreboval. Z lahkoto jih je (celo več) zbral tudi brez takšne vladne podpore. Državna volilna komisija o pravici in s tem obveznosti zunanjega ministrstva in drugih državnih organov ni obvestila drugih kandidatov in zaradi tega je nastal vtis, da je Tanja Fajon diplomatsko mrežo, vlada pa svojo moč, zlorabila za agitacijo za le eno kandidatko: Pirc Musarjevo. Ta je edina vedela za to "zaupno" možnost.

Postopek proti Kajzerju, ker naj bi izdal zaupnost, za katero drugi kandidati in javnost ne bi smeli izvedeti, je zaradi tega precej škandalozen in neverjeten. Informacija, zaradi katere so sprožili postopek proti ambasadorju, bi morala biti javna. O tej pravici bi morali biti obveščeni vsi kandidati, sicer volitve, ki so pred nami, ne bodo izvedene pošteno.

Na Siolu smo že pred časom poročali, da na zunanjem ministrstvu preiskujejo sum zlorabe z dokumenti ministrstva, ker je Janez Janša objavil navodilo ambasadam, kako morajo pomagati Nataši Pirc Musar, drugi kandidati pa niso omenjeni. Tako:

Podrobnosti o tej preiskavi, kako je javnost lahko izvedela za podporo ministrstva Musarjevi, nam z ministrstva niso bil pripravljeni pojasnjevati. Tudi včeraj so nam "pritiske" na ambasadorja, da bi ga odstranili, zanikali – in to v času, ko je bil povabljen na zagovor z namenom, da ga odpokličejo. Po poročanju Dela ta zagovor celo ni bil naključen dogodek, o tem, da bi veleposlanika v ZDA odpoklicali, je bil obveščen premier Robert Golob, ki je, tako poroča Delo, zunanji ministrici Tanji Fajon celo naročil, naj – če bo dokazano, da je skrivnost o uslugi Pirc Musarjevi razkril veleposlanik – sproži postopek odpoklica. Tako v Delu o tem posredovanju Goloba poroča novinar Uroš Esih:

Vsi veleposlaniki so imenovani v času te ali one vlade, zanimivo pa je, da Delo pri poročanju o Tonetu Kajzerju veleposlanika v velikem naslovu in besedilu označi: "Janšev veleposlanik". Pri drugih veleposlanikih ne poročajo na enak način, da so, na primer, Šarčev ali Cerarjev ali od Alenke Bratušek ...

Zunanje ministrstvo smo danes prosili za pojasnilo, zakaj so nam včeraj prikrili, da je bil veleposlanik poklican na pogovor, in to celo po navodilu premierja zunanji ministrici, da se ga odpokliče, če se pokaže, da je razkril informacije, ki javnosti ne bi smele biti prikrite. Odgovor ministrstva še čakamo.