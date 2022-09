Golobovi zanikajo, da bi Kosovi ponudili prestižno službo v Ameriki

Na isto vprašanje, ali je predsednik vlade Robert Golob po posredovanju Milana Kučana Marti Kos, ki je v preteklosti že bila politično imenovana za veleposlanico v Nemčiji in Švici, ponudil mesto veleposlanice v Washingtonu v zameno za odstop od kandidature za predsednico republike in ali drži, da se na sedanjega veleposlanika v Washingtonu vršijo pritiski, da predčasno odstopi pred koncem mandata, pa so v kabinetu vlade odgovorili, da naše informacije ne držijo.

Sedanji veleposlanik Tone Kajzer je bil na mesto veleposlanika v Washingtonu imenovan novembra leta 2020. Na ministrstvu za zunanje zadeve, ki ga vodi ministrica Tanja Fajon, nam na vprašanje, ali se nad veleposlanikom izvajajo kakršnikoli pritiski, še niso odgovorili.

Podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos je iz predsedniške tekme izstopila 30. avgusta. Kandidaturo je sicer le napovedala, a je uradno še ni vložila. Še julija je na družbenem omrežju Facebook zatrdila, da od kandidature ne namerava odstopiti.

Iz stranke Gibanje Svoboda so sporočili, da je Marta Kos iz volilne tekme za predsednico Republike Slovenije izstopila zaradi spremenjenih okoliščin in iz osebnih razlogov.

Kot je takrat v sporočilu za javnost pojasnila Kosova, se je v zadnjih dneh pred odstopom od kandidature srečala s številnimi prebivalci, ki so se pozitivno odzivali na vrednote, ki jih zastopa v svoji kampanji. "Za te vrednote se bom še naprej borila kot podpredsednica Gibanja Svoboda. Mnogi ljudje, ki so mi doslej izrazili podporo, bodo razočarani nad mojo odločitvijo," je zapisala ob odstopu od kandidature za predsednico republike.

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Marta Kos je 21. julija na svojem osebnem profilu na družbenem omrežju Facebookzapisala, od morebitni odstop od predsedniške kandidature, o čemer jo je povprašala novinarka Dela Suzana Kos, ne pride v poštev."Ali je kdo Primoža Rogliča ali Tadeja Pogačarja še pred štartom dirke vprašal, ali obstaja možnost, da od dirke odstopita? Z današnjim razpisom volitev se prva etapa šele začenja. Pred nami so gorske etape in kronometri, Elizej pa še daleč. Imam odlično ekipo in dobre noge," je na Facebooku namero, da ne namerava odstopiti od kandidature za predsednico države, prejšnji mesec s kolesarsko primerjavo ponazorila Kosova.Dodala je, da odstop od kandidature ne pride v poštev. "Prav vsi razlogi, ki so me vodili v odločitev zanjo, so še vedno tu: zanos naprednega Gibanja Svoboda; ponos nad zaupanjem strokovnih kolegic in kolegov ter podporo z vseh koncev Slovenije; izkušnje iz diplomacije, nujne za soočanja z aktualnimi svetovnimi izzivi," je zapisala.