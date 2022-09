Delo: Nataša Pirc Musar in Anže Logar daleč pred drugimi

V preteklem tednu je slovensko javnost presenetila Marta Kos z izstopom iz predsedniške tekme, čeprav je še pred kratkim zatrjevala, da od kandidature ne namerava odstopiti. Po zadnji javnomnenjski raziskavi, ki jo je Mediana opravila za Delo in ki je nastala v času, ko je Kosova sporočila, da se umika, Nataša Pirc Musar in Anže Logar ostajata daleč spredaj. Pirc Musarjeva z 31,3-, Logar s 23,3-odstotno podporo. Na tretje mesto pa se je zavihtel nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl. Namerili so mu 3,8-odstotno podporo.

Predsedniški kandidati, večina jih kandidira s podporo volivcev, so začeli z zbiranjem podpisov, a zaenkrat kandidature za predsednika republike ni vložil še nihče. Časa za to imajo do 28. septembra, bo pa že v tem tednu bolj jasno, kdo od 15 kandidatov, ki so napovedali kandidaturo, misli resno. V sredo se namreč izteče rok, ko morajo organizatorji kampanj odpreti poseben volilni račun.

Na vrhu brez sprememb

Kot je razvidno s spodnje grafike, se je podpora Nataši Pirc Musar v primerjavi z zadnjo anketo Mediane zvišala s 26,1 odstotka na 31,3 odstotka. Drugouvrščenega Anžeta Logarja podpira 23,3 odstotka volivcev.

Na tretje mesto se je po umiku podpredsednice stranke Gibanje Svoboda Marte Kos zavihtel nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl. Podpora mu je zrasla na 3,8 odstotka, a ostaja daleč zadaj za vodilnima dvema kandidatoma.

Meritev je Mediana opravila v času, ko je Kosova sporočila, da se umika. Na Delu sicer glede na rezultate javnomnenjske raziskave ocenjujejo, da so šli glasovi Kosove k Pirc Musarjevi, kar pa bi lahko bila precej sporna trditev, saj številni prebivalci umika kandidatke niti še niso opazili.

Vodilni trojici sledijo:

- zdravnica in ginekologinja Sabina Senčar (3,1 odstotka),

- predsednik DS Alojz Kovšca (2,5 odstotka),

- župan Kočevja Vladimir Prebilič (2,3 odstotka),

- Gregor Bezenšek ml. (1,9 odstotka),

- Andrej Magajna (1,1 odstotka),

- Franci Kindlhofer (1 odstotek),

- Boris Vene (0,8 odstotka),

- Boris Žulj (0,4 odstotka),

- filozofinja Nina Krajnik (0,3 odstotka).

- Ludvik Poljanec (0,1 odstotka),

- Leo Trojar (0,1 odstotka).

Spodaj si lahko ogledate primerjavo med zadnjima dvema javnomnenjskima raziskavama Mediane za Delo.

Agencija Mediana je anketo Delo izvajala med 31. avgustom in 1. septembrom, v njej je sodelovalo 506 prebivalcev Slovenije.