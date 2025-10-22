Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
22. 10. 2025,
13.41

39 minut

zdravje hrana pijača

Sreda, 22. 10. 2025, 13.41

39 minut

Odpoklic brezalkoholne pijače. To je razlog.

Na. R.

Skittles Drink Tropical | V pijači so nedovoljena sladila, ki lahko pomenijo tveganje za zdravje.

V pijači so nedovoljena sladila, ki lahko pomenijo tveganje za zdravje.

Foto: Kirpa International Foods, Nizozemska

Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odgovorni izvajalec dejavnosti Ameriške Dobrote, d. o. o., obvestil o izvajanju odpoklica brezalkoholne pijače zaradi vsebnosti nedovoljenih sladil (E950 in E955).

Sporočili so, da gre za odpoklic brezalkoholne pijače Skittles Drink Tropical, 414 mililitrov, vseh serij in rokov uporabnosti. 

Pijača dobavitelja Kirpa International Foods iz Nizozemske lahko vsebuje kemična tveganja, zato potrošnikom svetujejo, da živila ne zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.

zdravje hrana pijača
