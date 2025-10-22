Odpoklic brezalkoholne pijače. To je razlog.

Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odgovorni izvajalec dejavnosti Ameriške Dobrote, d. o. o., obvestil o izvajanju odpoklica brezalkoholne pijače zaradi vsebnosti nedovoljenih sladil (E950 in E955).

Sporočili so, da gre za odpoklic brezalkoholne pijače Skittles Drink Tropical, 414 mililitrov, vseh serij in rokov uporabnosti.

Pijača dobavitelja Kirpa International Foods iz Nizozemske lahko vsebuje kemična tveganja, zato potrošnikom svetujejo, da živila ne zaužijejo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.