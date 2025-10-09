Podjetje Geaprodukt je iz prodaje odpoklicalo granatna jabolka italijanskega porekla, saj je bila v živilu izmerjena presežna vrednost pesticidov Acetamiprida, Flonicamida in Flupyradifurona.

Serijska oznaka izdelka je 39, datumi dobave pa so med 23. septembrom in 7. oktobrom.

Podjetje kupce prosi, naj izdelka ne uživajo in ga vrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, naj ga odvržejo v biološke odpadke, so še sporočili iz podjetja Geaprodukt.