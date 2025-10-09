Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K., STA

9. 10. 2025,
13.52

Odpoklic granatnih jabolk italijanskega porekla

A. P. K., STA

granatno jabolko, sadež | Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Podjetje Geaprodukt je iz prodaje odpoklicalo granatna jabolka italijanskega porekla, saj je bila v živilu izmerjena presežna vrednost pesticidov Acetamiprida, Flonicamida in Flupyradifurona.

Serijska oznaka izdelka je 39, datumi dobave pa so med 23. septembrom in 7. oktobrom.

Podjetje kupce prosi, naj izdelka ne uživajo in ga vrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, naj ga odvržejo v biološke odpadke, so še sporočili iz podjetja Geaprodukt.

odpoklic granatno jabolko
